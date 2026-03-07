Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

la preoccupazione

“Decreto bollette”, allarme della Cgil: rischio crisi per biomasse e biogas in Calabria

Secondo Francesco Gatto e Umberto Calabrone le nuove norme sugli incentivi potrebbero mettere in difficoltà un comparto che in regione vale cinque centrali e oltre 2.000 posti di lavoro

Pubblicato il: 07/03/2026 – 11:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Decreto bollette”, allarme della Cgil: rischio crisi per biomasse e biogas in Calabria

CATANZARO «Doveva essere il decreto capace di mettere ordine nel sistema energetico e di rafforzare il percorso verso le fonti rinnovabili. Il cosiddetto “decreto bollette”, invece, rischia di produrre l’effetto opposto: mentre per i consumatori viene presentato come una risposta all’aumento dei costi dell’energia comunque parziale e minimo visto l’evoluzione geopolitica per il mondo del lavoro e per l’economia calabrese rischia di trasformarsi in un provvedimento dagli effetti pesantissimi». A dirlo in una nota sono il segretario generale della Filctem Cgil Calabria Francesco Gatto e il segretario generale della Fiom Cgil Calabria Umberto Calabrone.
«L’articolo 5 del decreto in conversione – aggiungono i sindacalisti – introduce infatti un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse. Una scelta che, nei fatti, mette in discussione la sopravvivenza stessa del settore del biogas elettrico e degli impianti a biomasse, che oggi non hanno alcuna certezza di poter proseguire la propria attività. In Calabria operano cinque centrali a biomassa che producono complessivamente circa 140 MW di potenza, garantendo occupazione diretta, indiretta e nell’indotto a oltre 2.000 lavoratori. Non si tratta quindi di un settore marginale, ma di una filiera industriale che rappresenta un presidio economico e territoriale fondamentale per l’intera regione. La filiera bosco–legno–energia non solo produce energia rinnovabile, ma sostiene l’economia delle aree montane e interne della Calabria, valorizza il patrimonio forestale e garantisce lavoro lungo tutta la catena produttiva, dalla gestione dei boschi alla raccolta del legno fino alla produzione di energia termica ed elettrica. Come Filctem Cgil Calabria e Fiom gil Calabria riteniamo che con questo decreto, però, si introduce una pericolosa instabilità, la riduzione degli incentivi e la verifica semestrale da parte del GSE dei livelli di produzione rendono impossibile qualsiasi programmazione industriale di medio e lungo periodo. Un settore che per sua natura richiede pianificazione pluriennale, investimenti e stabilità normativa viene invece esposto a una continua incertezza. Il risultato rischia di essere quello di mettere in crisi un’intera filiera produttiva e di aprire una pesante emergenza occupazionale. Ancora una volta si scaricano sui territori e sui lavoratori le conseguenze di scelte calate dall’alto, senza alcuna valutazione reale delle ricadute economiche e sociali. Se il governo non interverrà rapidamente con correttivi seri, il cosiddetto “decreto bollette” rischia di passare alla storia non come un provvedimento a sostegno dell’energia e dei cittadini, ma come l’ennesimo colpo inferto a un settore strategico delle energie rinnovabili e al lavoro in Calabria, la regione convochi subito un tavolo con tutte le parti interessate per provare a modificare un decreto che rischia di indebolire ancora di più la nostra terra».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CGIL CALABRIA
decreto bollette calabria
francesco gatto
Politica
umberto calabrone
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x