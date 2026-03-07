Incendiati due mezzi meccanici di una ditta nel Reggino

l’episodio

Due mezzi meccanici della società Soseteg sono stati incendiati, la scorsa notte, a Sinopoli, nel Reggino. A darne notizia è la stessa società attraverso la propria pagina Facebook. In una nota Fillea Cgil esprime «la più profonda e convinta solidarietà alla Soseteg e ai suoi lavoratori per il gravissimo atto intimidatorio» che «non è solo un attacco a un’azienda sana del nostro territorio, ma è un’offesa diretta alla libertà di fare impresa. Quanto accaduto – sottolinea il sindacato – è un gesto vile che tenta di riportare indietro le lancette dell’orologio in una Calabria che, invece, ha fame di legalità e sviluppo. Colpire chi ha scelto apertamente di schierarsi contro la criminalità organizzata significa colpire la speranza di cambiamento di un’intera comunità. Come Fillea Cgil, sottoscriviamo parola per parola il messaggio lanciato dall’impresa: il fuoco può bruciare i macchinari, ma non spegne il coraggio. La Soseteg non è sola. Come Fillea Cgil saremo al fianco dei titolari e delle maestranze in ogni sede, perché la lotta alla ‘ndrangheta si fa restando uniti e continuando a lavorare a testa alta. Chiediamo alle autorità inquirenti di fare piena luce su questo episodio in tempi brevi. Lo Stato e la società civile devono far sentire la propria presenza fisica e costante accanto a chi non si piega alla criminalità. Noi non arretriamo» conclude Fillea Cgil.

