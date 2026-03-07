Reggina, otto finali per il sogno promozione

serie d

REGGIO CALABRIA Un turno di riposo che potrebbe rivelarsi prezioso per ricaricare energie e concentrazione in vista del rush finale di stagione. La Reggina guarda alle ultime otto giornate di campionato con rinnovata fiducia, consapevole che il sogno promozione è ancora vivo, anche se la strada resta tutt’altro che semplice.

In vetta alla classifica c’è l’Athletic Palermo, che mantiene quattro punti di vantaggio sugli amaranto. Un margine non impossibile da colmare, ma che obbliga la squadra dello Stretto a non commettere passi falsi da qui alla fine del torneo. Ogni partita diventa dunque una finale.

La ripresa del campionato, fissata per il 15 marzo, rappresenterà subito un banco di prova fondamentale. La Reggina sarà infatti impegnata sul campo dell’Igea Virtus, formazione che per lunghi tratti della stagione ha guidato la classifica del girone e che oggi occupa il secondo posto con 50 punti, a una sola lunghezza dalla vetta. Gli amaranto inseguono a quota 47, rendendo il confronto un vero e proprio scontro diretto dal peso specifico enorme.

La sfida potrebbe rivelarsi decisiva per il destino del campionato. Un successo consentirebbe alla Reggina di rilanciare con forza le proprie ambizioni di promozione diretta, accorciando la classifica e aumentando sensibilmente le probabilità di agganciare la vetta nelle giornate successive (anche la sfida casalinga della capolista contro il fanalino di coda Paternò appare piuttosto semplice). Al contrario, una sconfitta rischierebbe di complicare seriamente il cammino e ridurre, forse in modo quasi definitivo, le possibilità di chiudere al primo posto.Nonostante le difficoltà, nello spogliatoio amaranto la fiducia non manca. La squadra guidata da Torrisi è infatti protagonista di una rimonta straordinaria nel girone di ritorno, arrivata dopo un avvio di stagione estremamente complicato che sembrava aver compromesso ogni ambizione.Proprio questa capacità di reagire e risalire la classifica alimenta oggi le speranze dei tifosi. Tuttavia, il campo continuerà a essere l’unico vero giudice. La trasferta contro l’Igea Virtus dirà molto sulle reali possibilità della Reggina: potrebbe essere la partita che riaccende definitivamente il sogno amaranto oppure quella che ne ridimensiona le ambizioni.Le prossime settimane, in ogni caso, diranno se questa stagione potrà davvero trasformarsi in quella della svolta. Per la Reggina è arrivato il momento della verità. (redazione@corrierecal.it)

