Catanzaro, presentate le liste dei candidati al Consiglio provinciale – TUTTI I NOMI
In campo per il centrodestra i quattro partiti della coalizione sotto simboli civici. Lista unica e unitaria per il centrosinistra
CATANZARO Sono in totale cinque le liste in corsa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, elezioni in programma il prossimo 28 marzo (in fondo all’articolo tutte le liste e tutti i candidati). Alla scadenza della presentazione delle liste e dei candidati, prevista oggi a mezzogiorno, il centrodestra ha depositato quattro liste, riconducibili ai partiti classici della coalizione anche se con simboli civici: la “Provincia al centro” per Forza Italia, “Venti da Sud” per Fratelli d’Italia, “La Provincia ci lega” per la Lega e “Provincia Moderata” per Noi Moderati. Lista unica e unitaria invece per il centrosinistra, che ha presentato l’aggregazione “Progressisti per la Provincia”, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Psi, Casa Riformista, Rifondazione comunista, Cambiavento. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale sono ovviamente di secondo grado, nel senso che sono riservate sia come elettorato attivo che come elettorato passivo solo a sindaci e agli amministratori degli 80 Comuni della provincia: l’elezione del presidente dell’ente invece è prevista in autunno, comunque prima della fine dell’anno.
Il test politico
Pur essendo di secondo grado, ovviamente, queste elezioni rappresentano un importante test politico, soprattutto nel centrodestra, perché la sensazione è quella di una corsa alla “conta” sia all’interno dei singoli partiti sia all’interno della coalizione, anche alla luce delle vicende che riguardano il Comune capoluogo, Catanzaro, dopo che non è andato a buon fine un tentativo, portato avanti da parte dell’opposizione e in particolare da Forza Italia, di fine anticipata della consiliatura a guida del sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita, e anche in vista della campagna elettorale che comunque tra non molto inizierà a Catanzaro. Il “caso” Catanzaro ha infatti determinato più di una fibrillazione all’interno del centrodestra. Le urne delle Provinciali evidentemente delineeranno i nuovi rapporti di forza sul territorio. Alla lista di Forza Italia hanno lavorato soprattutto il vicesegretario regionale Emanuele Ionà e il segretario provinciale Marco Polimeni, entrambi consiglieri regionali. Nella Lega si profila un “derby” interno tra il vicepresidente della Regione, Filippo Mancuso, il parlamentare Domenico Furgiuele e il consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua. La lista riconducibile a Fratelli d’Italia ha visto la regia della coordinatrice regionale del partito e sottosegretario all’Interno Wanda Ferro con l’assessore regionale Antonio Montuoro. Quanto a Noi Moderati, il coordinamento è stato curato dal vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale del partito, Pino Galati. Al di là degli obiettivi specifici dei singoli partiti, comunque, l’obiettivo del centrodestra comunque è quello di confermarsi maggioranza nel Consiglio provinciale (in quello uscente i seggi del centrodestra sono 9 su 12). Quanto al “listone” unico del centrosinistra, “baricentro” è ovviamente il Pd. (a. c.)
Lista “Venti da Sud”
Pietro Fazio
Francesco Fragomele
Antonello Formica
Emanuele Amoruso detto Lele
Domenico Gallelli
Caterina Scerbo
Santa Monica Leone
Rosaria Giuseppina Rizzo
Lista “La Provincia ci Lega”
Francesco Argento
Gennaro detto Mimmo Gianturco
Eugenio Riccio
Pasqualina Corica
Luca Cortese
Laura Moschella
Serena Notaro
Maria Lucia Raso
Salvatore Sinopoli
Lista “Provincia Moderata”
Alessandro Angotti
Concetta Chirillo
Adelaide Colosimo
Nico Dara
Alessandro Falvo
Matteo Folino
Amanda Gigliotti
Pietro Gigliotti
Francesco Mazzotta
Rita Azzurra Raneri
Giuseppe Ruperto
Fabio Scicchitano
Lista “La Provincia al Centro”
Tommaso Berlingò
Eleonora Bifano
Alessio Bressi
Francesco Cantaffa
Antonietta Chiarella
Andrea Chiodo
Paolo Colosimo
Giuseppe Frjia
Rita Fulciniti
Elio Gigliotti
Chiara Mancuso
Davide Mastroianni
Lista “Progressisti per la Provincia”
Gregorio Buccolieri
Saverio Costantini
Domenico Giampà
Antonella Pascuzzi
Lidia Vescio
Gregorio Zaccone
Maria (detta Niny) Gigliotti