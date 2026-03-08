Catanzaro, presentate le liste dei candidati al Consiglio provinciale – TUTTI I NOMI

il 28 marzo al voto

CATANZARO Sono in totale cinque le liste in corsa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, elezioni in programma il prossimo 28 marzo (in fondo all’articolo tutte le liste e tutti i candidati). Alla scadenza della presentazione delle liste e dei candidati, prevista oggi a mezzogiorno, il centrodestra ha depositato quattro liste, riconducibili ai partiti classici della coalizione anche se con simboli civici: la “Provincia al centro” per Forza Italia, “Venti da Sud” per Fratelli d’Italia, “La Provincia ci lega” per la Lega e “Provincia Moderata” per Noi Moderati. Lista unica e unitaria invece per il centrosinistra, che ha presentato l’aggregazione “Progressisti per la Provincia”, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Psi, Casa Riformista, Rifondazione comunista, Cambiavento. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale sono ovviamente di secondo grado, nel senso che sono riservate sia come elettorato attivo che come elettorato passivo solo a sindaci e agli amministratori degli 80 Comuni della provincia: l’elezione del presidente dell’ente invece è prevista in autunno, comunque prima della fine dell’anno.

Il test politico

Pur essendo di secondo grado, ovviamente, queste elezioni rappresentano un importante test politico, soprattutto nel centrodestra, perché la sensazione è quella di una corsa alla “conta” sia all’interno dei singoli partiti sia all’interno della coalizione, anche alla luce delle vicende che riguardano il Comune capoluogo, Catanzaro, dopo che non è andato a buon fine un tentativo, portato avanti da parte dell’opposizione e in particolare da Forza Italia, di fine anticipata della consiliatura a guida del sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita, e anche in vista della campagna elettorale che comunque tra non molto inizierà a Catanzaro. Il “caso” Catanzaro ha infatti determinato più di una fibrillazione all’interno del centrodestra. Le urne delle Provinciali evidentemente delineeranno i nuovi rapporti di forza sul territorio. Alla lista di Forza Italia hanno lavorato soprattutto il vicesegretario regionale Emanuele Ionà e il segretario provinciale Marco Polimeni, entrambi consiglieri regionali. Nella Lega si profila un “derby” interno tra il vicepresidente della Regione, Filippo Mancuso, il parlamentare Domenico Furgiuele e il consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua. La lista riconducibile a Fratelli d’Italia ha visto la regia della coordinatrice regionale del partito e sottosegretario all’Interno Wanda Ferro con l’assessore regionale Antonio Montuoro. Quanto a Noi Moderati, il coordinamento è stato curato dal vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale del partito, Pino Galati. Al di là degli obiettivi specifici dei singoli partiti, comunque, l’obiettivo del centrodestra comunque è quello di confermarsi maggioranza nel Consiglio provinciale (in quello uscente i seggi del centrodestra sono 9 su 12). Quanto al “listone” unico del centrosinistra, “baricentro” è ovviamente il Pd. (a. c.)

Lista “Venti da Sud”

Pietro Fazio

Francesco Fragomele

Antonello Formica

Emanuele Amoruso detto Lele

Domenico Gallelli

Caterina Scerbo

Santa Monica Leone

Rosaria Giuseppina Rizzo

Lista “La Provincia ci Lega”

Francesco Argento

Gennaro detto Mimmo Gianturco

Eugenio Riccio

Pasqualina Corica

Luca Cortese

Laura Moschella

Serena Notaro

Maria Lucia Raso

Salvatore Sinopoli

Lista “Provincia Moderata”

Alessandro Angotti

Concetta Chirillo

Adelaide Colosimo

Nico Dara

Alessandro Falvo

Matteo Folino

Amanda Gigliotti

Pietro Gigliotti

Francesco Mazzotta

Rita Azzurra Raneri

Giuseppe Ruperto

Fabio Scicchitano

Lista “La Provincia al Centro”

Tommaso Berlingò

Eleonora Bifano

Alessio Bressi

Francesco Cantaffa

Antonietta Chiarella

Andrea Chiodo

Paolo Colosimo

Giuseppe Frjia

Rita Fulciniti

Elio Gigliotti

Chiara Mancuso

Davide Mastroianni

Lista “Progressisti per la Provincia”

Gregorio Buccolieri

Saverio Costantini

Domenico Giampà

Antonella Pascuzzi

Lidia Vescio

Gregorio Zaccone

Maria (detta Niny) Gigliotti