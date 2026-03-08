Mulè a Reggio Calabria cita Marina Berlusconi, sul referendum «bisogna uscire da gabbie ideologiche»

la posizione

REGGIO CALABRIA «Bisogna uscire dalle gabbie ideologiche, come invoca Marina Berlusconi, liberandosi e spezzando le catene del pregiudizio: è il miglior auspicio a due settimane dal voto sul referendum della giustizia. Soprattutto nel pieno di un confronto che, a sinistra, viene deviato sulla propaganda sfuggendo ai temi della riforma». Lo ha detto all’Ansa il vicepresidente della Camera dei Deputati, e responsabile per Forza Italia della campagna per il Sì alla riforma della Giustizia, Giorgio Mulé, a margine dell’iniziativa di partito “Calabria. Le ragioni del Sì”, in programma questa mattina a Reggio. «In Calabria – ha aggiunto Mulé – terra di persone perbene che sconta gli errori di una giustizia a volte sommaria, come dimostrano i dati sulle ingiuste detenzioni, intendiamo ribadire proprio le ragioni di un impegno per una giustizia giusta che con la separazione delle carriere possa contare su un giudice libero, terzo e imparziale».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato