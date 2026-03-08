Provincia di Cosenza, Faragalli: «E’ la vittoria del centrodestra unito, ho pensato solo a lavorare»

le prime dichiarazioni

COSENZA L’abbraccio di Franz Caruso a Biagio Faragalli è l’ultima istantanea di una maratona elettorale al cardiopalma. Il sindaco di Montalto Uffugo batte l’omologo di Cosenza e diventa nuovo presidente della Provincia di Cosenza. “C’è solo un presidente” urlano in piazza XV marzo i sostenitori del primo cittadino azzurro che succede a Rosaria Succurro, consigliera regionale di Forza Italia.

Il voto

Decisivo, come nelle attese, è stato il voto ponderato del Seggio principale, quello dove pesavano e tanto i voti dei comuni più importanti: Corigliano Rossano, Rende e Cosenza appunto. Caruso si impone 49 a 29, ma il sindaco della città dei bruzi – dopo il conteggio favorevole a Faragalli nelle altre 3 sottosezioni precedentemente scrutinate (due azzurre e una arancione/rossa) – ritiene il distacco quasi incolmabile e scende le scale del palazzo di Provincia per raggiungere l’esterno. Il sindaco è amareggiato, “mancano mille voti” sussurra a bassa voce a chi si avvicina per chiedergli conto dell’andamento dello scrutinio. Sarà facile profeta. In attesa del dato definitivo, il conteggio dei consensi raccolti nella sezione grigia prosegue e scheda dopo scheda si prefigura un inatteso testa a testa, che riaccende le speranza del centrosinistra, precedentemente abbattuto dall’urlo di vittoria degli esponenti del centrodestra. Anche la fascia grigia però darà ragione a Faragalli che chiuderà con una manciata di voti di vantaggio sul rivale. I foglietti riempiti di numeri e lettere volano via, Rosaria Succurro viene presa sulle spalle da qualcuno che dà il via al coro “c’è solo un presidente”. Faragalli arriva qualche minuto dopo, giusto il tempo di scendere dall’auto ed essere travolto da sorrisi e abbracci. La festa può iniziare, c’è chi ha pensato addirittura ai fuochi d’artificio.

«Ha vinto il centrodestra unito»

«È stata una campagna elettorale bellissima, durissima, perché poi i risultati sono noti a tutti. È ovvio che un saluto lo voglio fare all’avvocato Franz Caruso, perché è stata una campagna elettorale molto corretta, ma voglio anche ringraziare tutte le forze del centrodestra, il Presidente Occhiuto, tutti i partiti che hanno sostenuto questa candidatura, il centrodestra unito e soprattutto tutti gli amministratori e i sindaci che hanno creduto in questa cavalcata, fino all’ultimo voto», confessa Faragalli ai nostri microfoni «Abbiamo girato tanti comuni, abbiamo percorso quasi 800 chilometri al giorno perché volevamo far conoscere il nostro progetto politico, al netto del voto ponderato, che è un voto pesato, che va cambiato, ha permesso di farc conoscere a tanti amministratori i nostri progetti». La vittoria ha un peso politico. «La mia candidatura nasce dal confronto di tutte le forze politiche all’interno del centrodestra, ì l’unione di un centrodestra compatto ha fatto la differenza. Non ho pensato a vincere, abbiamo soltanto pensato a lavorare, giorno dopo giorno, comune per comune, amministratore per amministratore, e avevamo la consapevolezza di aver dato tutto». Prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti, Faragalli dedica la vittoria a «alla mia famiglia, alla mia compagna che mi ha sostenuto molto, agli amici che sono stati con me dal primo giorno. E’ la vittoria di una squadra, tutti hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato