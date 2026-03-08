Provinciali Cosenza, oggi è il giorno della sfida tra Franz Caruso e Biagio Faragalli – LISTE

PIAZZA XV MARZO

COSENZA Il sindaco del capoluogo di provincia, prima volta in consiglio comunale oltre 35 anni fa (1990) e un’esperienza anche da assessore provinciale. E il sindaco di un centro in espansione, strategico per lo sviluppo logistico dell’area nord. L’avvocato socialista contro il farmacista di centrodestra. Cosenza contro Montalto Uffugo. È in pochi tratti la sfida che oggi verrà fronteggiarsi Franz Caruso e Biagio Faragalli.

Il voto in cifre

Si voterà dalle 8 alle 20 nella sede di piazza XV Marzo. L’elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In base ai dati del Censimento permanente Istat, la popolazione residente nel territorio provinciale risulta pari a 674.543 abitanti: conseguentemente, il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è determinato in 12 (dodici).

A sostegno di ciascun candidato presidente ci sono 2 liste, 21 aspiranti consiglieri provinciali a sostegno di Faragalli e 19 per Caruso e 1.742 tra sindaci e consiglieri comunali chiamati al voto in quella che, come noto, è una consultazione di secondo livello alla quale non partecipano i cittadini ma i loro rappresentanti.

Saranno decisivi – trattandosi di voto ponderato – i centri più popolosi e i comuni della fascia D (o rossa per il colore della scheda), quelli con una popolazione tra 10mila e 30mila abitanti. Non tutti i voti, infatti, valgono allo stesso modo e il peso di ciascuna preferenza dipende dalla popolazione di cui il consigliere o sindaco fa parte.

I temi della campagna

Secondo gli osservatori il dato che uscirà tra stasera e domani dall’ex Prefettura avrà anche un senso politico. Tra i temi forti della campagna elettorale – emersi di recente anche nel corso di un confronto su L’altro Corriere TV – i conti risanati da Franz Caruso a Palazzo dei Bruzi (un modello da replicare magari per le disastrate casse della Provincia: lì il debito monstre ammonta a 85 milioni certificati dalla Corte dei Conti che potrebbero arrivare alla cifra di 130 milioni secondo altri calcoli) e un attacco allo sfidante Faragalli, legato a suo dire al centrodestra in Regione oltre che alla gestione Succurro; dal canto suo, il sindaco di Montalto ha ribattuto di non “appartenere” a nessuno, ha rivendicato che nessuna “concorsopoli” riguarda la sua esperienza amministrativa – in risposta al recente caso bloccato dal facente funzioni Lamensa – e soprattutto che, a differenza del suo sfidante, non decadrà tra un anno. Ma in generale è stata una campagna elettorale breve ma intensa e improntata al fair play tra due professionisti che non hanno nella politica il loro motivo di sostentamento. Questo, sì, un bel segnale in tempi di disaffezione e anti-politica.

Le liste

Faragalli conterà sulle liste “Ad Maiora” e Forza Italia, mentre sul fronte opposto il centrosinistra corre con due listea supportodella candidatura di Caruso: “Provincia democratica” e “Insieme per la Provincia”. (redazione@corrierecal.it)

PER BIAGIO FARAGALLI

Lista “Ad Maiora” (Fdi-Lega-Idm)

Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende; Pasquale De Franco, sindaco di Aieta; Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare; Fabrizio Fabiani, sindaco di Zumpano; Antonietta Leone, consigliera comunale Rota Greca; Miriam Lospennato, consigliera comunale Bonifati; Rosita Manfredi, consigliere comunale Aieta; Elisa Selvaggi, consigliera comunale Praia a Mare; Vincenzo Ventura, consigliere comunale San Basile

Lista “Forza Italia”

Marco Tarsitano, consigliere Carolei; Giuseppe Turano, consigliere Corigliano Rossano; Luigi Garofalo, consigliere Cassano allo Jonio; Piero Luciano, consigliere comunale Corigliano Rossano; Gerardo Molinaro, consigliere comunale Montalto Uffugo; Caterina Bruno, consigliere comunale San Lucido; Luca Gencarelli, consigliere comunale Luzzi; Silvio Cascardo, consigliere comunale Cerzeto; Gabriella Luciani, consigliere comunale Cetraro; Tiziana Battafarano, consigliere comunale Rocca Imperiale; Emanuela Altomare, consigliere comunale Cellara; Lucia Nigro, consigliere comunale San Giovanni in Fiore.

PER FRANZ CARUSO

Lista “Provincia democratica”

Giuseppe Ciacco, consigliere comunale Cosenza; Bianca Rende, consigliere comunale Cosenza; Chiara Penna, consigliere comunale Cosenza; Graziano Di Natale, consigliere comunale Paola; Francesco Beltrano, consigliere comunale Rende; Antonio Uva, consigliere Corigliano comunale Rossano; Massimiliano Vaccaro, consigliere comunale Cetraro; Daniela Puzzo, consigliere comunale Cosenza; Assunta Mascaro, consigliere comunale Cosenza; Antonietta De Angelis, consigliere comunale Guardia Piemontese; Luca Lepore, sindaco di Aiello; Daniela Sisca, consigliere comunale Santa Sofia d’Epiro.

Lista “Insieme per la Provincia”

Pino Capalbo, sindaco di Acri; Walter Aloise, consigliere comunale di San Martino di Finita; Rosa Minervini, consigliere comunale di Cerchiara; Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara; Ernesto Zagotta, consigliere comunale di Celico; Ines Straface, consigliere comunale di Acri; Concetta De Paola, consigliere comunale di Cosenza.

