Screening gratuiti, l’Asp di Crotone celebra la Giornata mondiale del Rene

l’iniziativa

CROTONE La gestione delle malattie renali evolve verso modelli di assistenza che integrano la “medicina d’iniziativa” con l’educazione dei pazienti. In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone consolida questa visione attraverso un programma che mette al centro la prevenzione attiva ed il supporto concreto alla quotidianità. Sotto il coordinamento dell’UOC di Nefrologia e Dialisi, diretta dal dottor Giuseppe Coppolino, l’Azienda ha programmato due interventi mirati a garantire accessibilità clinica e prestazioni di prossimità.

Il fulcro dell’iniziativa sarà la giornata di giovedì 12 marzo 2026, dedicata a “Porte aperte in Nefrologia”. Dalle ore 9:00 alle 14:00, l’ASP offrirà una giornata di screening gratuito rivolta a tutta la popolazione. I cittadini potranno effettuare controlli della funzionalità renale senza necessità di prenotazione o impegnativa. Sarà possibile eseguire l’analisi delle urine, ricevere una valutazione del rischio clinico ed un colloquio di counseling nutrizionale. Le attività si svolgeranno simultaneamente presso l’ambulatorio nefrologico dell’Ospedale di Crotone (7° piano) ed il servizio Dialisi del presidio di Mesoraca (2° piano).

Ad anticipare la giornata di screening, domani, martedì 10 marzo 2026, dalle ore 11:00 alle 14:00, si terrà un evento dal forte valore educativo presso la sala d’attesa dell’emodialisi (Ospedale “San Giovanni di Dio”, 7° piano). Si tratta di un laboratorio culinario guidato dallo Chef Andrea Finocchiaro, esperto in diete nefrologiche, che coinvolgerà pazienti e familiari nella realizzazione di ricette iposodiche (a basso contenuto di sale) e ipopotassiche (a basso contenuto di potassio). L’obiettivo è fornire una guida pratica alla gestione dei regimi nutrizionali, trasformando le restrizioni della dieta in nuove abitudini alimentari consapevoli.

Sull’importanza del programma è intervenuto il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano: “La prevenzione delle patologie renali è una priorità che richiede risposte concrete. Con queste iniziative non ci limitiamo ad aspettare il paziente in ospedale – ha sottolineato – ma andiamo incontro alla cittadinanza per intercettare precocemente eventuali segnali di rischio. L’integrazione tra eccellenza clinica e momenti educativi, come il laboratorio culinario, dimostra l’impegno dell’ASP nel garantire una presa in carico totale: non curiamo solo la malattia, ma sosteniamo la persona nella vita di ogni giorno”.

L’ASP di Crotone invita la cittadinanza a partecipare attivamente a queste giornate, ricordando che la prevenzione è lo strumento più efficace per tutelare la salute pubblica.