Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lotta all’inquinamento

Sorpresi a scaricare calcinacci nel torrente “Porcello”, due denunce nel Reggino

Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta tempestivamente fermando lo scarico. Sequestrato il camion

Pubblicato il: 09/03/2026 – 15:21
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sorpresi a scaricare calcinacci nel torrente “Porcello”, due denunce nel Reggino

OPPIDO MAMERTINA Credevano di poter scaricare indisturbati detriti e scarti di lavorazione edile nel letto di un torrente, approfittando di una zona isolata. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Oppido Mamertina, che li ha sorpresi mentre riversavano il carico nel corso d’acqua, interrompendo l’illecito smaltimento. L’episodio si è verificato tra Oppido Mamertina e la frazione di Messignadi, nei pressi del torrente “Porcello”. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato un autocarro fermo su un terreno privato, parcheggiato a ridosso dell’alveo del torrente. Il mezzo, con il cassone carico di calcinacci, detriti e residui provenienti da lavorazioni edili, ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia.

Scatta il sequestro del camion

Avvicinandosi per un controllo, i Carabinieri hanno assistito alla scena: il cassone del camion è stato sollevato e il materiale è stato riversato direttamente nel corso d’acqua. L’intervento dei militari è stato immediato. I due uomini presenti sul posto sono stati bloccati e identificati: si tratta di due operai del luogo, entrambi impiegati nel settore dell’edilizia. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per smaltimento illecito di rifiuti. Il camion utilizzato per il trasporto, il materiale presente nel cassone e l’area interessata dallo sversamento sono stati sottoposti a sequestro.

Oltre quattro metri cubi di materiale

Dai primi accertamenti è emerso che il mezzo trasportava oltre quattro metri cubi di materiale di risulta, solo parzialmente riversato nel torrente grazie al tempestivo intervento della pattuglia. Fortunatamente, dalle verifiche preliminari non è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali pericolosi. I Carabinieri hanno quindi informato l’Autorità Giudiziaria e le autorità amministrative competenti, che procederanno con gli adempimenti necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. L’operazione conferma ancora una volta l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione e repressione dei reati che deturpano e mettono a rischio il territorio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri
carabinieri reggio calabria
Importanti
Oppido Mamertina
scaricavano nel torrente
torrente porcello
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x