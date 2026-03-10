Dottoressa aggredita all’ospedale Annunziata di Cosenza

l’episodio

COSENZA Una dottoressa è stata aggredita domenica all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il medico era in servizio durante il turno di guardia festivo ed è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. «L’ennesimo atto di aggressione – sottolinea Vanessa Funari coordinatrice della dirigenza medica FP CGIL Cosenza – è avvenuto nei confronti di chi si stava prendendo cura della nostra salute durante un turno di guardia festivo». In quel momento, spiega la coordinatrice sindacale, «la dottoressa in turno era responsabile di altri 34 pazienti». «Questi gesti violenti potrebbero mettere in pericolo non solo l’incolumità del dipendente, ma anche quella degli altri pazienti presenti in reparto», continua. «Porre fine a tali atteggiamenti – conclude Funari – rappresenta un obiettivo di civiltà a cui tutti hanno il dovere di ambire».

