Jovanotti il 18 marzo a Catanzaro. In programma un incontro con gli studenti dell’Umg

l’evento

CATANZARO In occasione della visita a Catanzaro per il sopralluogo alla Calabria Music Arena, che il prossimo 22 agosto ospiterà il Jova Summer Party, l’Università Magna Graecia ospiterà Jovanotti per un incintro con gli studenti dell’Ateneo. L’appuntamento è fissato per il 18 marzo alle ore 13:00 e sarà un momento di dialogo aperto tra Lorenzo Cherubini e gli studenti universitari. L’incontro, organizzato dal Comune di Catanzaro e dall’Umg, sarà una conversazione informale con i ragazzi: uno spazio di confronto diretto in cui Jovanotti racconterà il suo percorso umano e artistico, dagli esordi ai grandi successi discografici, passando per l’impegno sociale e per quella curiosità inesauribile verso il nuovo che da sempre accompagna la sua musica e il suo modo di stare nel mondo. “Siamo entusiasti di accogliere un artista che ha fatto della contaminazione culturale e del pensare positivo la sua bandiera” – dichiara il Rettore dell’Ateneo, prof. Giovanni Cuda. “Lorenzo con la sua musica e il suo esempio parla al cuore delle persone e dei nostri ragazzi. Sarà per tutti noi un enorme piacere accoglierlo e vivere con lui un’occasione di confronto e dialogo”. “Accogliere Jovanotti nella nostra città e nella nostra Università è motivo di grande orgoglio- afferma il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita- Lorenzo è un artista capace di parlare alle nuove generazioni con autenticità, energia e profondità, unendo musica, cultura e attenzione ai grandi temi del nostro tempo, a partire dalla sostenibilità. Incontrare gli studenti significa creare uno spazio di dialogo e di ispirazione: è questo il tipo di iniziative che fanno bene all’idea di una città universitaria sempre più aperta, dinamica e capace di attrarre esperienze culturali di grande valore. (c. a.)

