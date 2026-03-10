‘Ndrangheta, colpo alle cosche di Isola e Crotone: ecco tutti gli arrestati – I NOMI

blitz “Libeccio”

CROTONE Sono 18 gli indagati finiti in carcere, uno ai domiciliari, al termine dell’operazione “Libeccio” condotta questa mattina a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto oltre che presso le strutture carcerarie di Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, del Reparto Anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia. L’inchiesta ha acceso i riflettori sulle dinamiche criminali del “Locale” di Isola di Capo Rizzuto, documentando la capacità delle cosche Arena, Manfredi e Nicoscia di riorganizzarsi rapidamente nonostante i duri colpi subiti nelle precedenti operazioni “Blizzard”, “Folgore” e “Black Flower”.

Tutti gli arrestati:

1. CAPICCHIANO Rosario (cl. 75) di Isola Capo Rizzuto;

2. CATANZARO Antonio (cl. ’97) di Pavullo nel Frignano;

3. COMBERIATI Pietro (cl. ‘cl. ’80) di Crotone (già in carcere);

4. FAZIO Giuseppe detto “Pino” (cl. ’57) di Isola Capo Rizzuto;

5. GENTILE Tommaso (cl. ’80) di Crotone (già in carcere);

6. GUARINO Salvatore Nicola (cl. ’77) di Isola Capo Rizzuto;

7. LENTINI Antonio (cl. ’99) di Isola Capo Rizzuto;

8. LIBERTI Giuseppe Francesco (cl. ’94) di Crotone;

9. MANFREDI Antonio (cl. ’99) di Crotone;

10. MANFREDI Luigi (cl. ’97) di Crotone (già in carcere);

11. MANFREDI Pasquale (cl. ’77) di Isola Capo Rizzuto (già in carcere);

12. MORELLI Bruno Simone (cl. ’82) di Cuorgnè;

13. MORELLI Luigi detto “Gino” (cl. ’73) di Genova;

14. PASSALACQUA Giuseppe detto “Pino” (cl. ’86) di Crotone;

15. PERZIANO Daiane (cl. ’87) di Crotone;

16. SERAPIDE Carmine (cl. ’87) di Crotone;

17. VERTERAME Luigina (cl. ’81) di Crotone;

18. VITTIMBERGA Giuseppe detto “U Puffu” (cl. ’99) di Crotone.

Agli arresti domiciliari:

Morelli Antonio (cl. ’51) di Isola Capo Rizzuto.

