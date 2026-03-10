Pirossigeno Cosenza, sconfitta di misura a Napoli

futsal serie a

NAPOLI Una Pirossigeno Cosenza in corsa fino all’ultimo secondo viene battuta dal Napoli nel match valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Sconfitta di misura per i lupi che vedono così interrompersi la striscia positiva dopo quattro risultati utili consecutivi. Decisivo il fendente di Borruto, inutile l’assalto finale della squadra di Ibañes che ha l’opportunità del riscatto immediato venerdì nella sfida casalinga alla Fortitudo Pomezia. Sono i lupi a rendersi pericolosi per primi con un doppio tentativo a stretto giro di Canal e Tonidandel. Poco dopo Parisi risponde presente sul destro al volo di Borruto. Match molto equilibrato. Al 15′ ci prova l’ex Pelezinho, Parisi dice di no col piedone. Dopo un’occasione per Tonidandel sale in cattedra Parisi che si oppone con un paio di miracoli alle bordate di Guilhermao e Bolo. Non ci sono altre chances da annotare, da entrambe le parti, e la prima frazione si chiude a reti bianche. Riprende il match e Adornato si presenta a tu per tu con Chianese ma l’estremo difensore partenopeo chiude lo specchio della porta. Si sblocca il punteggio al 3′ della ripresa: errore dei lupi in fase di impostazione e Borruto castiga Parisi con un bolide. La reazione dei rossoblù è affidata al destro di Arrieta indirizzato sul primo palo, ottimo riflesso di Chianese. Ci prova anche Marchio in sforbiciata, palla fuori di pochissimo. Molto pericoloso anche De Brasi, subentrato a Parisi per sfruttare le sue doti da tiratore, che sfiora il palo con un destro secco. Forcing della Pirossigeno Cosenza con il portiere di movimento nei minuti finali. Arrieta impegna più volte Chianese ma non riesce a trovare il pertugio giusto e il match termina con la vittoria di misura del Napoli.

Il tabellino

NAPOLI FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 1-0 (pt 0-0)

NAPOLI: Chianese, Perugino, Guilhermao, Borruto, Bolo. Bellobuono, Pelezinho, Salas, Dener, Moreno, Luis Henrique, Rodrigo. All. Angelini

COSENZA: Parisi, Adornato, Tonidandel, Arrieta, Canal. De Brasi, Marchio, Trentin, Corrado, Saponara, Fantecele All. Ibañes

ARBITRI: Francesco Sgueglia di Finale Emilia, Carlotta Filippi di Bergamo. CRONO: Emilio Romano di Nola

MARCATORI: 03’46” st Borruto (N)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaVesuvio. Ammoniti: 10’38” st Borruto (N), 18’55” st Angelini (All. Napoli), 19’40” st Parisi (C), 19’50” st Bolo (N).

