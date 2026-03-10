Tornano le intimidazioni nel Vibonese, bottiglia con liquido infiammabile nel cantiere di un asilo

l’episodio

VIBO VALENTIA Un contenitore con liquido infiammabile è stato rinvenuto all’interno del cantiere del nuovo asilo nido in costruzione a Jonadi, nel Vibonese. Il ritrovamento è avvenuto nell’area di via Vincenzo Bellini dove, da alcune settimane, sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura destinata ai bambini da 0 a 3 anni. Il contenitore è stato scoperto all’interno dell’area di cantiere. Il titolare della ditta esecutrice, un’impresa con sede a Mileto, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la natura dell’episodio. Gli investigatori stanno verificando se il ritrovamento possa essere collegato a un atto intimidatorio legato all’attività del cantiere oppure se si tratti di un gesto isolato. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e proseguono le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Il progetto riguarda la realizzazione di un secondo asilo nido comunale nel territorio di Jonadi, in pieno centro abitato, a pochi passi dal municipio. L’intervento è stato promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. La nuova struttura è destinata ad accogliere bambini da 0 a 3 anni e punta a offrire spazi moderni e funzionali a supporto delle famiglie. L’opera è finanziata interamente con fondi europei del Pnrr – Next generation Eu per un importo complessivo di 816mila euro, senza alcun impatto sulle casse comunali. I lavori sono iniziati lo scorso gennaio e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro l’estate.

