Tornano le intimidazioni nel Vibonese, bottiglia con liquido infiammabile nel cantiere di un asilo
Il titolare della ditta esecutrice ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri. Al momento non si esclude alcuna pista
VIBO VALENTIA Un contenitore con liquido infiammabile è stato rinvenuto all’interno del cantiere del nuovo asilo nido in costruzione a Jonadi, nel Vibonese. Il ritrovamento è avvenuto nell’area di via Vincenzo Bellini dove, da alcune settimane, sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura destinata ai bambini da 0 a 3 anni. Il contenitore è stato scoperto all’interno dell’area di cantiere. Il titolare della ditta esecutrice, un’impresa con sede a Mileto, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la natura dell’episodio. Gli investigatori stanno verificando se il ritrovamento possa essere collegato a un atto intimidatorio legato all’attività del cantiere oppure se si tratti di un gesto isolato. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e proseguono le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Il progetto riguarda la realizzazione di un secondo asilo nido comunale nel territorio di Jonadi, in pieno centro abitato, a pochi passi dal municipio. L’intervento è stato promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. La nuova struttura è destinata ad accogliere bambini da 0 a 3 anni e punta a offrire spazi moderni e funzionali a supporto delle famiglie. L’opera è finanziata interamente con fondi europei del Pnrr – Next generation Eu per un importo complessivo di 816mila euro, senza alcun impatto sulle casse comunali. I lavori sono iniziati lo scorso gennaio e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro l’estate.
