Ultimo aggiornamento alle 19:11
la tragedia

Uomo investito e ucciso da un’auto a Gioia Tauro

Il 55enne si chiamava Hassan el Kandoudi er originario di Khenifra in Marocco, città ubicata sulla catena montuosa dell’Atlante

Pubblicato il: 10/03/2026 – 19:05
GIOIA TAURO Si chiamava Hassan el Kandoudi, 55 anni, l’extracomunitario originario di Khenifra in Marocco, città ubicata sulla catena montuosa dell’Atlante, il pedone investito e ucciso da un’auto nella serata di ieri nei pressi del “Centro commerciale degli Ulivi”, mentre percorreva a piedi la strada che collega Gioia Tauro con Taurianova. Le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica del mortale incidente, hanno lanciato oggi un appello, pubblicando la carta di identità della vittima, rilasciata dal comune di Avellino nel febbraio del 2025, con l’intento di contattare parenti e amici. El Kandoudi, nonostante il pronto intervento del “118”, è deceduto sul colpo.

