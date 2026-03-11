Isola Capo Rizzuto, festa elettorale abusiva al Teatro Eraclea dopo la vittoria del sindaco: due indagati

l’inchiesta

CROTONE I Carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del co-gestore della Sala Multimediale Cinema – Teatro Eraclea a Isola Capo Rizzuto, già sequestrato nell’operazione Jonny della Dda di Catanzaro, e di un membro del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata da Domenico Guarascio, hanno riguardato l’impiego improprio e senza autorizzazione dei locali della Sala per festeggiamenti privati legati alla vittoria elettorale del sindaco Maria Grazia Vittimberga.

Gli indagati

I destinatari del provvedimento sono stati individuati in un co-gestore del bene sequestrato che, in qualità di incaricato di pubblico servizio, avrebbe distolto il bene dalle finalità prescritte dall’autorità giudiziaria, nonché in un promotore del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”, che avrebbe omesso di comunicare al Questore la riunione in luogo aperto al pubblico. I reati contestati, a vario titolo, includono il peculato e la violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In ossequio al principio della presunzione di innocenza e alle garanzie previste dall’ordinamento, si precisa che il provvedimento notificato conclude la fase delle indagini preliminari.

