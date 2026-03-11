Porti e sviluppo, Calabria e Brasile rafforzano il dialogo: Gioia Tauro al centro della cooperazione

rapporti internazionali

REGGIO CALABRIA Quando un porto diventa più di un’infrastruttura, trasformandosi in un ponte tra territori, culture e opportunità, la Calabria mostra tutta la sua ambizione internazionale. È questo lo spirito che ha animato il confronto finale della delegazione brasiliana dello Stato di Santa Catarina a Palazzo Campanella – Polo Culturale, chiudendo due giorni di incontri, visite e dialoghi che hanno messo al centro il porto di Gioia Tauro e le sue potenzialità come hub strategico del Mediterraneo.

Un confronto istituzionale di portata internazionale

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha accolto a Palazzo Campanella la delegazione governativa della Regione di Santa Catarina, in visita istituzionale in Calabria, nell’ambito di un percorso di dialogo e collaborazione finalizzato a rafforzare i rapporti non solo economici e commerciali, ma anche culturali tra i due territori.

La delegazione era composta da João Paulo Tavares Bastos, sovrintendente del Porto di Itajaí; Thiago Morastoni, avvocato e assessore esecutivo del Porto di Itajaí; Dayane Nunes, responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Porto di Itajaí. Ad accompagnare il gruppo brasiliano erano Veronica Salgado, avvocata che coordina la presenza istituzionale, e il professor Nicodemo Misiti. All’incontro ha preso parte anche una rappresentanza dei sindaci della Piana di Gioia Tauro e il consigliere regionale Domenico Giannetta.

Le radici storiche del dialogo

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria, che ha ricordato le origini di questo legame internazionale:

«Già 12 anni fa, quando ero primo cittadino, abbiamo intrattenuto rapporti con la splendida città di Cuiabá e sono stato invitato in occasione del bicentenario della città. Oggi vogliamo far nascere un protocollo tra la Regione Calabria e lo Stato di Santa Catarina, per promuovere non solo scambi commerciali, ma anche relazioni culturali. Ci proponiamo di intrattenere questo tipo di rapporti con il territorio della Piana, perché le ragioni di questa collaborazione sono nate e cresciute negli anni».

Il racconto di Roy Biasi: opportunità concrete e visione comune

Il sindaco Roy Biasi di Taurianova ha preso la parola con un intervento lungo, appassionato e ricco di dettagli, raccontando il senso concreto dell’iniziativa e le prospettive per il territorio «Riteniamo che questo tipo di rapporti possa aprire la strada a numerose iniziative concrete. Come si dice spesso, “una cosa tira l’altra”: si parte dalla banana di Santa Caterina, un prodotto che può rappresentare un’opportunità interessante per noi, e ci si rende conto delle tante potenzialità offerte dalla collaborazione. Ieri abbiamo avuto modo di vedere le diverse modalità con cui viene commercializzata. Ma Santa Caterina non è importante solo per questo: il suo porto gioca un ruolo strategico anche nel commercio delle carni. E oltre a questi settori, ci sono altre filiere – come quella dei mobili finiti e pre-prefiniti – che possono offrire opportunità concrete di sviluppo e collaborazione.

Un aspetto particolarmente rilevante è il porto di Gioia Tauro, che con questa collaborazione assume una connotazione sempre più internazionale. Considerando che molti prodotti brasiliani finiscono nel Nord Europa, potrebbero arrivare direttamente a Gioia Tauro, risparmiando giorni di transito rispetto al percorso tradizionale verso Rotterdam: la notte successiva potrebbero essere caricati su un treno e arrivare a destinazione in tempi molto più rapidi.

Questo rappresenta una concreta opportunità di risparmio e di efficienza per tutte le attività collegate all’area portuale, ma è solo il primo passo per andare oltre lo scambio commerciale e sviluppare anche relazioni culturali».

Il ruolo strategico del porto e della collaborazione

A chiudere il confronto, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo che ha sottolineato il valore istituzionale e strategico dell’iniziativa: «Accogliere a Palazzo Campanella la delegazione della Regione di Santa Catarina significa confermare la volontà della Calabria di aprirsi sempre di più al dialogo internazionale e di costruire relazioni concrete, capaci di produrre sviluppo e nuove opportunità per il nostro territorio. Il confronto avviato in queste ore rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il legame con una realtà importante del Brasile e per valorizzare la centralità strategica del porto di Gioia Tauro. Si tratta di un ulteriore momento di confronto istituzionale per rafforzare relazioni economiche e commerciali che possono offrire nuove opportunità di sviluppo per la Calabria e per l’intero sistema portuale del Mediterraneo». (redazione@corrierecal.it)

