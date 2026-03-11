Presidio dell’Usb all’Asp di Cosenza, risposte sul servizio cup e i lavoratori storici esclusi

il sit in

COSENZA L’Unione Sindacale di Base insieme ai lavoratori Covisian, in forza nell’appalto dei servizi CUP dell’Asp di Cosenza, questa mattina ha presidiato gli uffici della direzione generale in via Alimena. Si è tenuto un tavolo tecnico con la direzione amministrativa. I lavoratori storici, spiega il sindacato, precedentemente impiegati con la SEATT per i medesimi servizi, dal 24 luglio 2025 si sono visti esclusi dall’elenco del personale dell’appalto CUP e contestualmente hanno appreso, recandosi a lavoro, della disattivazione delle utenze con le quali prestano servizio. L’Usb fa notare che il lotto dell’appalto è unico e che copre diversi servizi. Gravissima una condotta simile ed il danno economico, psico-fisico dei lavoratori, ormai allo stremo.

Gravi irregolarità nella gestione del personale e nella durata dell’appalto, con accertati conflitti d’interesse. Attualmente continua ad essere assunto nuovo personale mentre i lavoratori storici sono in attesa da mesi, solo a causa di condotte arbitrarie da parte dell’Asp di Cosenza e della società appaltatrice. Vogliamo risposte immediate a la redistribuzione del personale storico su altri rami della commessa. In modo che i lavoratori possano rientrare in servizio il prima possibile. Soprattutto, vogliamo che simili gestioni della cosa pubblica vengano seriamente attenzione dal commissario che, come figura garante, può verificare le responsabilità del caso e applicare idonei correttivi. Alle ore 14 è terminato il tavolo tecnico che si riaggiornerà nella giornata di domani anche con la presenza dell’ingegnere Antonio Capristo e, nuovamente, l’organizzazione sindacale USB per dare seguito alla soluzione individuata.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato