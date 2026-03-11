Un multivitaminico per due anni potrebbe rallentare l’invecchiamento

nuove frontiere

ROMA Con un multivitaminico preso per due anni si potrebbe rallentare l’invecchiamento: è quanto suggerito dagli ultimi risultati dello studio clinico Cosmos, pubblicati sulla rivista Nature Medicine e frutto di anni di lavoro da parte di un team del Mass General Brigham di Boston. Quello riscontrato dai ricercatori è un rallentamento dell’invecchiamento di circa quattro mesi. I benefici sono maggiori negli individui che sembrano invecchiare più rapidamente rispetto alla loro età effettiva. Il corpo umano non invecchia sempre in linea con l’età anagrafica, così nel tempo gli scienziati hanno sviluppato dei parametri molecolari per misurare l’invecchiamento ‘reale’ del corpo rispetto all’età. Lo studio, COcoa Supplement Multivitamins Outcomes Study (Cosmos), ha analizzato i dati di 958 partecipanti sani di età media di 70 anni. Una parte delle persone considerate nello studio ha assunto quotidianamente estratto di cacao e multivitaminico; una parte estratto di cacao e placebo; un terzo gruppo placebo e multivitaminico; il quarto solo placebo. I ricercatori hanno eseguito diversi prelievi di sangue dall’inizio dello studio e poi ancora alla fine del primo e del secondo anno per stimare per ciascuno l’età ‘effettiva’ del corpo. Rispetto al gruppo trattato solo con placebo, i soggetti del gruppo multivitaminico hanno mostrato un rallentamento in tutti i parametri molecolari considerati per stimare la ‘vera’ età del corpo. I ricercatori hanno stimato una riduzione di circa quattro mesi dell’invecchiamento biologico nell’arco di due anni. Lo studio Cosmos prosegue: bisognerà innanzitutto capire se e come rallentare anche se di poco l’invecchiamento del corpo possa davvero portare alla riduzione del rischio di morte o a miglioramenti cognitivi e riduzione di cancro e cataratta, tutte condizioni tipiche dell’invecchiamento per contrastare le quali varrebbe veramente la pena prendere per anni il multivitaminico. (Ansa Salute)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato