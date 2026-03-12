Agricoltura, pesca e forestazione: Gallo annuncia «importanti risultati» – VIDEO

dalla cittadella

LAMEZIA TERME L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo annuncia alcuni risultati sui suoi canal social. Anzitutto sul Feampa, il programma europeo per lo sviluppo della pesca: «Sono state pubblicate – spiega Gallo – due graduatorie. Una riguarda i porti: sono stati finanziati tre porti, ma abbiamo già annunciato che finanzieremo anche gli altri quattro comuni e quindi gli altri quattro porti sui quali si interverrà. Poi c’è il bando sulla trasformazione dei prodotti ittici: finanzieremo tutte le domande ammissibili». Un’altra misura – afferma Gallo – «riguarda il Csr 2023-2027, questa volta per l’agricoltura, dedicata alle infrastrutture rurali. È stato pubblicato un nuovo bando, dopo quello che aveva già finanziato 250 comuni. In questa graduatoria provvisoria abbiamo dato priorità ai comuni che non erano stati finanziati nella prima tornata; saranno quindi finanziati anche altri comuni. Qualcuno ha scambiato questa graduatoria per una graduatoria definitiva, ma si tratta soltanto di una graduatoria provvisoria. Ora si procederà con l’invio alla Commissione, che valuterà le singole domande». Infine, la forestazione: «La scorsa settimana, nella splendida Sila calabrese, al Cupone – ricorda Gallo – si è svolta una manifestazione molto importante che ha visto la presenza di tutti i principali attori nazionali del settore della forestazione: gli Stati Generali delle Foreste calabresi. In quell’occasione abbiamo raccontato l’evoluzione del sistema forestale calabrese: dalla strutturazione di base ai piani di gestione che sono stati istruiti, dal Piano forestale regionale al nuovo piano per l’inventario delle foreste calabresi, fino alle azioni sui piani di gestione condotte da Calabria Verde e a molto altro ancora. Andiamo avanti».

