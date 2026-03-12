l’evento

CATANZARO La Regione Calabria parteciperà alla 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale dedicata ai grandi Cammini, al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo a Fiera Milano Rho. La Calabria sarà presente con cinque Cammini inseriti nel catasto regionale, insieme agli operatori turistici del settore e alla Federazione italiana escursionismo – sezione Calabria. Saranno proprio gli operatori e le realtà dell’escursionismo a raccontare la Calabria nel corso delle tre giornate della manifestazione, attraverso appuntamenti, presentazioni ed eventi promozionali dedicati alla scoperta dei percorsi e delle eccellenze naturali e culturali della regione. “Fiere come Fa’ la cosa giusta! rappresentano una vetrina importante per promuovere – dichiara l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – un modello di sviluppo turistico basato sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei territori. I Cammini sono uno strumento straordinario per far conoscere le aree interne, creare nuove opportunità economiche e occupazionali e rafforzare un turismo lento, autentico e rispettoso dell’ambiente. La Regione Calabria sta investendo con decisione su questo settore perché crediamo che la rete dei Cammini possa diventare un volano di crescita per i territori e per chi li vive. Un percorso che si inserisce anche nella volontà del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di promuovere iniziative capaci di valorizzare e ripopolare i borghi calabresi. Un percorso che si sta concretizzando grazie anche al lavoro e all’impegno profuso nella promozione dei Cammini e del turismo sostenibile dal dirigente generale del dipartimento Turismo, Roberto Cosentino”. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Tra le principali novità dell’edizione 2026 il filo conduttore “Di quante persone abbiamo bisogno (per cambiare il mondo)” e un ricco programma culturale con circa 300 incontri. All’interno sarà inoltre presente la “Fiera dei Grandi Cammini”, con un’area dedicata al Cammino di Santiago, oltre alla proposta formativa dei 100 incontri di SFIDE – La scuola di tutti. Tra le partnership dell’evento figurano PEFC Italia, che presenterà il sistema di certificazione forestale, Altroconsumo e il Club Alpino Italiano. “Un’occasione davvero importante – rimarca l’assessore Calabrese – per scoprire la Calabria in cammino con l’obiettivo di promuovere un turismo sempre più attento alla sostenibilità, alla natura e al patrimonio dei nostri territori, attraverso il coinvolgimento diretto di chi ogni giorno opera e contribuisce a valorizzare queste realtà”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato