Operazione dei carabinieri a Merito Porto Salvo, plauso del sottosegretario Wanda Ferro

la nota

CATANZARO «Esprimo il mio plauso ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e ai militari della Compagnia di Melito Porto Salvo per la brillante operazione, efficacemente coordinata dalla Procura di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, che ha portato all’arresto dei presunti responsabili dei furti di costosi farmaci oncologici ai danni dell’ospedale ‘Tiberio Evoli’, consentendo di smantellare una rete criminale strutturata e attiva su più territori». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che parla di «una vicenda che suscita sconcerto e indignazione. Rubare farmaci salvavita destinati a persone fragili come i pazienti oncologici significa oltrepassare ogni limite di vigliaccheria e di disumanità. È inaccettabile che qualcuno pensi di fare affari criminali ai danni di persone che affrontano percorsi di cura così delicati».