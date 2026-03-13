«12 mila euro per il biglietto e posti vuoti sul volo». La denuncia di un calabrese di rientro da Dubai

la crisi in medio oriente

COSENZA Un biglietto da 12 mila euro per due persone per tornare in Italia da Dubai. A raccontarlo è Mario Ionà, cittadino di Rende, che insieme alla fidanzata si trovava negli Emirati Arabi quando è scoppiata la crisi in Medio-Oriente. «Avevamo un volo il 4, ma non c’è stato nessun rebooking e nessuno rispondeva al call center. Alla fine abbiamo dovuto prendere un’altra prenotazione» racconta in un video postato sui social, mostrando come la prima classe del nuovo volo prenotato a sue spese fosse in realtà vuota. Dopo lo stop dei voli a causa delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, molti dei voli già prenotati sono stati bloccati. «Vi sembra giusto che per tornare in Italia dobbiamo farlo in prima classe?» commenta ancora. Ionà ha poi mostrato come la gran parte dei posti fosse vuota: «Sono tutti vacanti, mentre c’è gente che non può tornare». Anche gli appelli al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo il racconto di Ionà, sarebbero stati vani, così come le promesse delle compagnie di assicurare vitto e alloggio nel periodo di permanenza non avrebbero avuto seguito. (redazione@corrierecal.it)

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