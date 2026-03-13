Anziana raggirata per oltre 350 mila euro a Crotone: condannati il nipote e la sua famiglia

circonvenzione di incapace

CROTONE Oltre dieci anni di reclusione complessivi e multe per circa 40.000 euro: è questa la pena patteggiata davanti al Gup di Crotone da un uomo di 73 anni, sua moglie e suo figlio, ritenuti responsabili di circonvenzione di incapace, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di un’anziana parente. L’indagine, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Crotone diretta da Domenico Guarascio, era scattata nell’aprile 2024 in seguito alla denuncia del fratello della vittima, una vedova senza figli deceduta nel luglio 2023. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il nipote della donna, approfittando del suo stato di infermità mentale, si era fatto rilasciare una procura generale nel 2022. Da quel momento era iniziata una sistematica spoliazione del patrimonio: l’uomo aveva venduto un appartamento della zia e svuotato i suoi conti correnti attraverso prelievi, ricariche di carte prepagate e conti di gioco online, per un ammontare superiore ai 350.000 euro. I proventi illeciti erano stati successivamente reimpiegati in attività economiche e speculative dalla famiglia dell’indagato per ostacolarne l’identificazione, configurando i reati di riciclaggio. Di fronte alle prove raccolte, gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità definendo la pena in sede di udienza preliminare.

