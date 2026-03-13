I volti della Calabria nel progetto fotografico di Eliana Godino – VIDEO

Un libro tira l’altro

Ospite della nona puntata di “Un libro tira l’altro”, Eliana Godino racconta il suo Ritratti del Sud, un libro che nasce da uno sguardo attento e da una lunga immersione nel territorio. Per realizzarlo, l’autrice ha impiegato tre anni di intenso lavoro, il tempo per costruire una galleria di volti e storie che restituisce un’immagine viva e plurale della Calabria contemporanea.

Godino si laurea all’Accademia di Belle Arti di Roma e avvia la propria attività nel campo della grafica. Gli anni successivi sono segnati da numerosi viaggi tra America, Europa e Asia, esperienze che ampliano il suo orizzonte culturale e visivo. A un certo punto, però, sceglie di tornare nella sua terra d’origine, la Calabria, dove apre uno studio fotografico e comincia a sviluppare una ricerca personale sempre più orientata verso il ritratto umano. Ed è proprio questa passione a costituire il cuore del libro. Godino ama fotografare i volti delle persone, cogliere nelle espressioni, negli sguardi e nei gesti quella dimensione intima che spesso sfugge a uno sguardo superficiale. Nel volume le sue “fotografie-ritratto” diventano strumenti narrativi capaci di raccontare non soltanto chi sono gli intervistati, ma anche qualcosa della loro anima. Il risultato è un mosaico umano composto da scrittori, imprenditori, artisti, scienziati e protagonisti della vita culturale e civile della regione.

Il libro attraversa così una Calabria fatta di eccellenze, di percorsi individuali e di storie che hanno saputo superare confini geografici e culturali. Tuttavia, l’autrice tiene a precisare che “questo progetto non è affatto una scelta campanilistica”. L’intento non è celebrare un territorio per puro orgoglio identitario, ma mostrare come da questa terra possano nascere esperienze capaci di dialogare con il mondo. Le pagine scorrono come un album di famiglia allargato, dove ogni ritratto diventa una piccola biografia visiva e morale. In questo senso, il libro suggerisce anche una riflessione più ampia sul rapporto tra identità e futuro. Non a caso, una delle idee che attraversa l’opera è racchiusa in una frase che ne riassume il senso profondo: “Le nostre origini sono come le radici di un albero: ci tengono saldi al terreno ma ci permettono di salire in alto, alla ricerca dei nostri sogni.”

Ritratti del Sud è dunque molto più di una raccolta fotografica. È un viaggio nei volti e nelle storie di una regione spesso raccontata solo attraverso stereotipi. Godino, con sensibilità artistica e pazienza documentaria, restituisce invece una Calabria fatta di talento, passione e visioni. Un libro che dimostra come, dietro ogni volto, possa nascondersi un racconto capace di illuminare un intero territorio.

