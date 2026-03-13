Il “network” Regione-associazioni: una rete sempre più stretta per proteggere i consumatori

fronte comune

CATANZARO «Creare una rete interattiva tra istituzioni e associazioni dei consumatori, accorciare le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione e promuovere una cultura dell’informazione consapevole come primo e fondamentale strumento di tutela». Sono stati questi gli obiettivi dell’iniziativa “Calabria Consumer Network – La Rete che tutela il consumatore”, organizzata in Cittadella oggi, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dei Consumatori, dal Dipartimento Lavoro imprese e Aree produttive della Regione Calabria guidato dall’assessore Giovanni Calabrese.

L’intervento di Calabrese

Proprio Calabrese ha illustrato il senso dell’incontro: «Dialogare con le associazioni dei consumatori significa tutelare i nostri cittadini in un momento particolare, complesso e in parte difficile, soprattutto per i cambiamenti che stanno interessando il mondo. Il motivo per cui siamo qui oggi è duplice: da un lato ricordare l’anniversario della Giornata mondiale dei consumatori, dall’altro rafforzare e innovare il rapporto tra la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Attività Produttive, e le associazioni dei consumatori. L’obiettivo è costruire un dialogo costante, finalizzato proprio a garantire e proteggere i nostri cittadini-consumatori. Da parte della Regione Calabria – ha rilevato l’assessore – c’è la volontà di rinsaldare un rapporto che esiste già da tempo con queste associazioni. Vogliamo essere presenti, attenti e soprattutto vigili nel tutelare i cittadini. Ci troviamo infatti ad affrontare un periodo complicato: stiamo assistendo all’aumento dei prezzi della benzina e del diesel, rincari che inevitabilmente si riversano anche sui prodotti alimentari. Siamo consapevoli che, in situazioni come questa, aumentano anche le bollette e il costo del carburante. Proprio per questo il governo sta prevedendo una serie di iniziative per sostenere e tutelare i cittadini». Calabrese ha ricordato che «anche in passato abbiamo messo in campo interventi a sostegno delle attività produttive e, in particolare, dei cittadini, introducendo voucher e bonus per aiutare le famiglie a far fronte ai costi energetici. Continueremo a farlo, ma sempre attraverso un dialogo costante. Questo confronto – ha rimarcato l’assessore regionale – serve non solo a proteggere i consumatori da possibili insidie che si presentano quotidianamente, ma anche ad affrontare problemi che oggi rappresentano una sfida importante. È un momento difficile e non sempre le soluzioni sono immediate, ma attraverso il dialogo e il confronto continuo cerchiamo di individuare risposte concrete e positive».

L’intervento delle associazioni

A intervenire quindi i referenti delle associazioni dei consumatori accreditate con la Regione Calabria: Acu, Adiconsum, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Udicon, Utenti servizi radiotelevisivi. «Negli ultimi anni, dal Covid ai conflitti internazionali, i consumatori – ha detto Mimma Iannello (Federconsumatori) – hanno pagato il prezzo delle crisi, tra aumento dei carburanti e dei beni sugli scaffali, con conseguenze pesanti per famiglie e imprese. Questo è quindi un momento di riflessione su come proseguire il lavoro nella regione. Oltre alle nostre iniziative, portiamo avanti progetti ministeriali importanti: dagli sportelli per i consumatori finanziati dal Mimit ai programmi di informazione e comunicazione digitale. Sono strumenti fondamentali, perché oggi i consumatori sono sempre più esposti a pratiche scorrette e a trappole, soprattutto negli acquisti e nei servizi online. Per questo – ha osservato Iannello – auspichiamo una collaborazione sempre più stretta con la Regione e con le associazioni, per rafforzare le tutele e dare risposte concrete ai cittadini». Secondo Michele Gigliotti (Adiconsum) oggi è una giornata importante perché anche in Calabria si riconosce il valore delle associazioni dei consumatori. Apprezziamo l’avviso pubblicato dalla Regione per la costituzione del Crcu, un passo fondamentale visto che la Calabria è finora l’unica regione a non avere ancora questo comitato. Questa iniziativa può rafforzare le politiche a tutela dei consumatori. Essendo presenti su tutto il territorio regionale, vogliamo collaborare con la Regione per offrire risposte sempre più efficaci ai cittadini. All’assessore – ha concluso Gigliotti – chiediamo soprattutto maggiore attenzione su temi attuali, come le speculazioni sull’aumento del prezzo della benzina e dei costi energetici, valutando anche la creazione di un osservatorio regionale che permetta alle associazioni non solo di segnalare i problemi, ma di contribuire a soluzioni concrete». (c. a.)

