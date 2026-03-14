«Basta vendette, hanno trasformato una vittoria possibile in una sconfitta evitabile»

l’intervista del corriere della calabria

COSENZA Franz Caruso parla chiaro dopo la sconfitta del centrosinistra alla Provincia, un risultato «amaro da digerire» ma non senza segnali di fiducia. Le «piccole vendette del duo Adamo e Incarnato» hanno pesato più del centrodestra, ammette, e lancia un monito: «Serve una nuova fase politica, con ruoli e strategie ridefiniti, coesione reale e valorizzazione di chi lavora sul territorio», insomma meno sceneggiate e più fatti. Il suo impegno resta sul campo per la costruzione di un consenso solido in vista delle comunali, lontano da manovre interne e rivalità.

Sindaco, alla luce di una sconfitta così risicata ha dovuto ingoiare un rospo difficile da digerire. Cosa le resta oltre alla delusione?

Sì, è stato un boccone amaro da digerire, soprattutto perché perdere per pochi voti lascia il senso di un’opportunità persa per motivi futili. Analizzando il voto, è evidente che le piccole vendette del duo Adamo-Incarnato hanno trasformato una vittoria possibile in una sconfitta evitabile. Ma al di là della delusione, ciò che resta è soprattutto la consapevolezza del forte consenso personale e del sostegno di molti amministratori, segno evidente che c’è ancora una base solida su cui (ri)costruire. Anche nelle sconfitte più amare si trovano insegnamenti illuminanti per guidare le decisioni future e, il mio impegno, è trarne impulso per progettare un domani più coeso e strategicamente efficace per la provincia e per la città di Cosenza.

Se le vendette e le divisioni interne hanno avuto un peso nella sconfitta del centrosinistra alla Provincia, chi dovrebbe assumersi la responsabilità politica di questo risultato?

La responsabilità politica è chiara e riguarda chi ha scelto di remare contro invece di lavorare per vincere. Chi ricopre ruoli di guida all’interno del centrosinistra oggi deve riflettere sugli atteggiamenti emersi che hanno compromesso il risultato finale e deluso le forze sane della coalizione. Il mio riconoscimento va al sostegno e alla lealtà del PD nazionale e regionale, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio, e a Tridico del Movimento 5 Stelle per il suo impegno concreto. Questa esperienza conferma che la politica richiede equilibrio, dialogo e la capacità di orientare ogni scelta al bene comune. Senza questi principi, anche i progetti più solidi rischiano di naufragare.

Dopo questa esperienza, pensa che sia finalmente ora di scuotere il centrosinistra cosentino con una nuova fase di confronto politico?

Sì, è arrivato il momento di avviare una nuova fase di confronto politico dove ruoli e strategie territoriali vengano ridefiniti con trasparenza e lungimiranza. È fondamentale valorizzare chi lavora con dedizione sul territorio e, al tempo stesso, impedire a chi si erge a vittima di continuare a compromettere la coesione e la credibilità della coalizione (ndr il riferimento è alle recenti dichiarazioni di Alimena). Solo se la politica del centrosinistra saprà muoversi guidata dal buon senso, e non da interessi personali, potrà riconquistare autorevolezza e affrontare con determinazione le sfide che attendono la città, la provincia e la regione.

Teme che nuovi agguati politici possano ostacolare la sua ricandidatura a sindaco tra un anno?

Il mio impegno resta ancorato al lavoro concreto per la città e alla costruzione di un consenso fondato su coesione e dialogo autentico per il bene della collettività. È in questi valori che si misura la vera politica, non nei giochi di potere.

*direttore del Corriere della Calabria

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