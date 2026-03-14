Il bergamotto inaugura la serie “La Calabria che fa Bio”

Il podcast

La serie di podcast “La Calabria che fa Bio”, dedicata al Biodistretto del Parco delle Serre e dei comuni limitrofi, prende il via con il bergamotto, uno dei simboli della Calabria e della dieta mediterranea, capace di coniugare tradizione, valori nutrizionali e opportunità di sviluppo per il territorio.

Nel primo episodio, il nutrizionista Daniele Basta e il vicepresidente del GAL Terre Locridee, Enzo Minervino, approfondiscono le peculiarità del bergamotto e il suo peso nella filiera locale. La coltivazione dell’agrume, con radici storiche secolari, si concentra lungo la fascia costiera della provincia di Reggio Calabria, da Villa San Giovanni a Monasterace, estendendosi anche in alcune aree dell’entroterra, dove clima e terreno creano condizioni ideali per la crescita del frutto. Oggi le superfici coltivate raggiungono circa 600 ettari. Il disciplinare IGP ne garantisce qualità e autenticità, aprendo al contempo opportunità sui mercati nazionali e internazionali.

Dal punto di vista nutrizionale, il bergamotto è ricco di antiossidanti, polifenoli e flavonoidi come l’esperidina, sostanze che secondo alcuni studi possono contribuire a migliorare il profilo lipidico e ridurre i livelli di colesterolo LDL e ApoB in persone con valori alterati. Il suo sapore intenso e amarognolo ne limita il consumo diretto, ma viene spesso utilizzato come succo, ingrediente per dolci o estratto per aromi naturali e oli essenziali destinati all’industria cosmetica e profumiera.

Un tratto distintivo della produzione calabrese è la coltivazione biologica, che esclude l’uso di pesticidi di sintesi e valorizza la sostenibilità ambientale.

Con “La Calabria che fa Bio”, il Biodistretto Parco delle Serre, insieme ai comuni coinvolti e ai GAL Terre Vibonesi, Terre Locridee e Serre Calabresi, racconta un modello di sviluppo che unisce tutela dell’ambiente, qualità delle produzioni agricole e valorizzazione dei prodotti biologici e delle filiere sostenibili. (ADV)

Podcast – Bergamotto:

SNAI Area Versante Ionico Serre – “Il Biodistretto del Parco delle Serre e dei territori limitrofi: strategie di marketing, commercializzazione e promozione – Azioni di integrate di animazione e di accompagnamento verso il Distretto del Cibo, tra biodiversità ed agricoltura biologica” cod. intervento APQ A.1.1 – CUP: F39J21018700007 – Finanziato da Regione Calabria