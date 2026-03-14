Reggio Calabria, colpo da 45mila euro al Toys Center: due arresti – VIDEO

L’indagine della Polizia

REGGIO CALABRIA Due persone di Reggio Calabria sono state arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale reggino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero i responsabili della rapina a mano armata messa a segno il 22 dicembre 2025 nel punto vendita Toys Center di via De Nava, a Reggio Calabria.

Stando alle indagini, i due sarebbero arrivati sul posto a bordo di uno scooter rubato, con una targa associata a un altro veicolo e anch’essa di provenienza illecita. Con il volto coperto da passamontagna, sarebbero entrati nell’esercizio commerciale impossessandosi del denaro custodito nella cassaforte, pari a circa 45mila euro. Durante il colpo avrebbero minacciato i dipendenti con una pistola, sottraendo anche il telefono cellulare a una dipendente per impedirle di contattare le forze dell’ordine. Subito dopo si sarebbero dati alla fuga in sella al motociclo, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Le indagini

Le indagini, coordinate costantemente dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono state condotte dalla Squadra mobile, che è riuscita a identificare i presunti autori ricostruendone i movimenti prima e dopo la rapina. Decisiva, in questo senso, è stata l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadini, incrociata con gli esiti di ulteriori approfondimenti investigativi, tra cui appostamenti, servizi di controllo e attività tecniche della Polizia Scientifica. Gli investigatori, inoltre, nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, hanno rinvenuto parte del bottino nella disponibilità di uno dei due arrestati. Secondo gli inquirenti, la rapina sarebbe stata pianificata nei minimi dettagli.