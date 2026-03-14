Stazione carabinieri di Trebisacce elevata a Tenenza, Ferro: risultato importante per l’Alto Ionio cosentino

il valore della sicurezza

TREBISACCE “L’elevazione della Stazione dei Carabinieri di Trebisacce a Tenenza rappresenta un risultato importante per il territorio dell’Alto Ionio cosentino e un passo concreto nel rafforzamento della presenza dello Stato e dei presìdi di sicurezza in un’area strategica della Calabria. È un traguardo che come ministero dell’Interno abbiamo perseguito con convinzione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che questo presidio svolge quotidianamente a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”. Lo afferma Wanda Ferro (Fdi), sottosegretaria all’Interno. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento – prosegue – al comandante della Legione carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, e al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di questo territorio e per l’impegno nel rafforzare la rete dei presìdi di sicurezza al servizio dei cittadini”.

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