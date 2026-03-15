Agguato a Rossano, ferito gravemente il pregiudicato Salvatore Morfò

la sparatoria

CORIGLIANO ROSSANO Un agguato a colpi d’arma da fuoco si è verificato nella mattinata a Rossano, nel Cosentino. A rimanere gravemente ferito è stato il pregiudicato Salvatore Morfò, 68 anni, noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino ad ambienti della criminalità locale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti in circostanze ancora in fase di accertamento. Subito dopo l’agguato è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali collegamenti con ambienti della criminalità organizzata del territorio. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire movente e contesto dell’agguato. (redazione@corrierecal.it)

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