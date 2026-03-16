Incandidabilità dopo il dissesto, decisione attesa della Consulta: tra i casi Belvedere Marittimo

la vicenda

ROMA All’udienza dell’11 marzo scorso la Corte Costituzionale si è riservata di decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 248 del Testo Unico degli Enti Locali.

All’udienza sono intervenuti, con ampia discussione, l’avvocato Oreste Morcavallo e l’avvocato Carmelo Salerno, difensori degli amministratori di Cosenza e Belvedere Marittimo che hanno sostenuto la illegittimità costituzionale della norma che sanziona la incandidabilità per 10 anni degli amministratori che hanno dato causa o concorso al dissesto finanziario dell’Ente.

È intervenuta, pure, l’Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto il rigetto della questione di legittimità costituzionale.

La questione era stata sollevata davanti alla Corte dei Conti della Calabria, da difensori delle parti avvocati Morcavallo, Salerno e Callipo, e recepita dalla Corte che con motivata ordinanza ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Grandissima attesa tra tutti gli amministratori di tutti gli enti locali italiani per i risvolti della decisione della Corte Costituzionale.

«E’ palesemente in contrasto con le norme costituzionali – ha commentato l’avvocato Morcavallo – la previsione del Testo Unico degli Enti locali che sancisce la incandidabilità degli amministratori in modo incondizionato, senza graduare la durata della carica, comprimendo così il diritto dell’elettorato passivo e il principio di proporzionalità».

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