Pirossigeno Cosenza in semifinale, battuta Lamezia in gara 2

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Stacca il pass per le semifinali, la Pirossigeno Cosenza Basket. Dopo una battaglia agonistica contro la Sideco Basketball Lamezia, nella bolgia del PalaGatti, i Lupi hanno la meglio per 43-54. Poco spazio per le considerazioni tecniche. Il match l’hanno deciso i nervi e la concentrazione. Si cambia pagina, e si attendono le semifinali, con Gamian Belvedere e Lumaka Reggio Calabria che dovranno giocarsi la bella.

La cronaca della partita

SI parte a manetta! Squadre aggressive dal primo secondo, ma per vedere il primo canestro ci vuole il terzo minuto. Passa avanti la Sideco, 4-0, a 7 minuti dalla prima sirena. Tripla del capitano, di tabella. E la Pirossigeno si porta a meno 2, 8-6, al sesto minuto. Secondo fallo di Milosavljevic che viene richiamato in panchina. Massimo vantaggio della Sideco, 11-6, ma ci pensa subito Guzzo a riavvicinare gli ospiti, ottavo minuto, 11-9. Non è una bella pallacanestro quella che si sta vedendo al PalaGatti di Lamezia, tantissimi errori e poca precisione anche nel gioco. Due tiri liberi di Montemurro e all’ultimo minuto Cosenza passa davanti per la prima volta, 11-13. Pareggio di Lamezia, sbagliano il contrattacco i Lupi e la sirena decreta 13-13. Si ricomincia con un bel rimbalzo in attacco di Russo, che poi segna i suoi primi due punti. Ruba palla Guzzo e va in contropiede, 13-17. Azione in fotocopia, ancora Nicco, ancora un guizzo, 15-19 e Lamezia chiama timeout a 6.27 dall’intervallo lungo. Prova l’allungo la Pirossigeno, con la tripla di Madrigrano, a 3.48, 15-24. Alza finalmente il tono, la squadra rossoblù, ancora un tiro dalla distanza di Madrigrano, più 11, 16-27. Ancora un parziale per i Lupi, che nella seconda parte di frazione hanno cambiato decisamente marcia, 18-34, palla in mano e 7 secondi per provare ad allungare ancora il vantaggio prima della pausa lunga. La tripla di Guzzo finisce sul ferro, si va negli spogliatoi sul 18-34. Il terzo quarto inizia ancora nel segno dei Lupi, 18-36 grazie a Madrigrano. Infortunio di gioco a Ginefra, ginocchiata alla gamba sinistra, il capitano va in panchina. Cosenza non perde colpi e mantiene il vantaggio. Rientra Ginefra, i rossoblù rifiatano, Lamezia non ne approfitta. A 2.38 dalla terza sirena, 23-40. Si spezzetta il match, tanti fischi arbitrali, altrettante contestazioni da una parte e dall’altra. Le distanze rimangono pressoché invariate fino al termine della frazione, 28-43. Espulso coach Piccione alla fine del terzo quarto, si riprende con due tiri di cui si incarica Ginefra, 28-45. Ne hanno ancora, i due quintetti e lottano su ogni pallone. Di bel gioco, se ne vede poco, di agonismo tanto. Si avvicina Lamezia, coach Manu Gallo non perde tempo e chiama timeout, a 6.36, sul 33-47. Due falli antisportivi, tante proteste, poca pallacanestro. All’ottavo minuto, 35-50. Si tira dritto fino alla sirena finale, 43-54.

Madrigrano: «Prestazione non sufficiente, ma avanti»

Semifinale raggiunta, ma senza esaltazioni. La Pirossigeno Cosenza Basket supera 43-54 la Sideco Lamezia in una Gara 2 sporca, nervosa e povera di gioco. A parlare al termine dell’incontro è Sergio Madrigrano, ancora protagonista. «Non siamo scesi in campo sin da subito col piede giusto – ammette Madrigrano –. Nel primo e secondo quarto siamo riusciti a reagire alzando un po’ i giri in difesa, ma la prestazione non è sufficiente. Nel terzo e quarto quarto siamo tornati a giocare come nei primi minuti e come in alcune fasi di Gara 1. Dovremo migliorare se vogliamo portare a termine il nostro obiettivo: vincere il campionato».

Il giovane attaccante individua il vero momento di svolta: «La vera Pirossigeno l’abbiamo vista solo nella seconda parte del secondo quarto, quando abbiamo giocato in velocità e aperto un varco che di fatto ci ha fatto vincere la partita. Per qualche minuto abbiamo espresso il nostro basket. Dobbiamo continuare a lavorare per allungare questi minuti ed evitare i momenti bui come quelli del terzo e quarto quarto». Nel tabellone, l’avversaria di semifinale uscirà dalla sfida tra Gamian Belvedere e Lumaka, che si giocheranno tutto in Gara 3. Madrigrano non fa pronostici: «Per noi non deve cambiare nulla. Incontriamo l’una o l’altra, è la stessa cosa. Dobbiamo pensare solo a noi stessi per riuscire a superare l’ostacolo della semifinale e arrivare in finale».

Manu Gallo: «Stacchiamo il pass per la semifinale, ma quanta fatica»

I Lupi conquistano la semifinale – dove affronteranno la vincente di Belvedere-Lumaka, serie che andrà a Gara 3 – ma il tecnico Manu Gallo non nasconde le difficoltà incontrate in una partita sporca, nervosa e povera di spettacolo. «Stacchiamo il pass per la semifinale, ma quanta fatica. Adesso, voltiamo pagina. Dobbiamo vedere qualcosina in settimana, soprattutto a livello mentale, perché bisogna stare concentrati per 40 minuti dal primo all’ultimo secondo. Siamo in semifinale, siamo tutti contenti, ma ci tocca lavorare».

Continua Gallo: «Sul primo e sul quarto quarto siamo stati poco bravi a concretizzare, a tenere troppo la palla ferma, a non trovare il vantaggio nel punto giusto dove era palese. Non siamo stati in grado di trovarlo». Poi, con un sorriso, aggiunge: «Devo dirti una cosa: se noi segniamo poco, gli altri segnano meno di noi. Ed è una grande soddisfazione». Interrogato su chi preferirebbe incontrare in semifinale (Belvedere o Lumaka, con gara3 da giocare), Gallo evita la risposta facile: «Mi auguro di non incontrare la Pirossigeno versione secondo e terzo quarto».

Un monito chiaro a se stesso e alla squadra: il cammino verso il sogno continua, ma servirà una versione molto più lucida e cinica di quella vista a Lamezia. La semifinale è conquistata, ma il vero campionato – quello della testa – è appena iniziato.

Il tabellino

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio, Guzzo 12, Milosavljevic 2, Russo 2, Ginefra (k) 6, Carravetta, Montemurro 4, Madrigrano 13, Guido 13, Giampà 2, Diatta, Lappano. Coach: Manu Gallo, secondo allenatore: Marco Greco.

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 6, Fazzari, Bosone, Benvenuto, Molinaro 5, Antonicelli 15, Bova S. 4, Diano 6, Verso, Lazzarotti A. (k) 2, Torcasio, Mazzei 5. Coach: Davide Piccione.

Arbitri: Gianvito Fontanella di Soverato e Alessandro Prestia di Catanzaro.

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