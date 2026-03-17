Il maltempo paralizza la Calabria, allagamenti sulla Statale 106: traffico bloccato a Corigliano-Rossano – FOTO E VIDEO

i disagi

CORIGLIANO ROSSANO La pioggia incessante che da due giorni interessa la Calabria del nord-est inizia a causare gravi disagi alla viabilità. La Statale 106 Jonica, principale arteria di collegamento tra la Sibaritide e il resto della dorsale ionica, è attualmente bloccata all’altezza della località Toscano, nel territorio di Corigliano-Rossano.

L’acqua proveniente dalle aree circostanti ha invaso la carreggiata, trasformando il tratto della 106 in una vera e propria distesa d’acqua. L’intera contrada Toscano risulta allagata, con diversi veicoli rimasti intrappolati mentre cercavano di attraversare il tratto sommerso. La circolazione è completamente ferma e il traffico risulta paralizzato in uno dei punti più delicati della viabilità ionica calabrese.

La Statale 106 rappresenta l’unico grande corridoio di collegamento tra la Sibaritide e il Basso Jonio cosentino. Il blocco della strada in questo punto rischia dunque di generare pesanti ripercussioni sulla mobilità dell’intera area, complicando spostamenti e trasporti.



La situazione meteorologica resta particolarmente complessa. Da domenica il ciclone mediterraneo Jolina continua a scaricare piogge abbondanti sul territorio. Secondo i dati delle stazioni pluviometriche del Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, gli accumuli di pioggia sono molto elevati, in particolare tra la Sila Greca e la fascia pedemontana ionica, con alcune località che hanno già superato i 100 millimetri di pioggia.

Sul tratto allagato di Toscano sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i tecnici di Anas, impegnati nel tentativo di ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Non è escluso che nelle prossime ore siano necessari ulteriori interventi per consentire la piena circolazione e limitare i rischi per gli automobilisti.



Aumentano i disagi anche lungo altri tratti della Statale 106 Jonica. L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha comunicato criticità pericolose nell’area Jonica cosentina, segnalando disagi a Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati e Crosia. L’organizzazione invita tutti alla massima prudenza e a limitare ogni spostamento se non strettamente necessario.

Chiusure per allagamenti e frane

Al momento sono state chiuse la SS106 “Jonica” dal km 327,300 al km 329,300, in entrambe le direzioni, a Corigliano-Rossano, a causa di un allagamento; la SS182 “Delle Serre Calabre” al km 38,000, in entrambe le direzioni, a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di una frana; la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 5,000 a Maierato e dal km 21,000 al km 22,000 a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia.

(redazione@corrierecal.it)

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