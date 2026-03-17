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Burlando al “Marulla” per Cosenza-Latina. Gemelli arbitrerà Sorrento-Crotone
Resi noti i direttori di gara della 14esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 17/03/2026 – 13:35
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ROMA Resi noti i direttori di gara della 14esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C, in programma nel prossimo fine settimana. Atalanta U23-Casertana: Totaro di Lecce; Audace Cerignola-Giugliano: Gavini di Aprilia; Catania-Casarano: Iacobellis di Pisa; Cavese-Foggia: Gauzolino di Torino; Cosenza-Latina: Burlando di Genova; Monopoli-Benevento: D’Eusanio di Faenza; Salernitana-Team Altamura: Pizzi di Bergamo; Siracusa-Picerno: Maresca di Napoli; Sorrento-Crotone: Gemelli di Messina; Trapani-Potenza: Rispoli di Locri. (redazione@corrierecal.it)
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