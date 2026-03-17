Iran, ucciso il leader “di fatto” Larijani

guerra in medio oriente

ROMA Israele ha annunciato di aver ucciso Ali Larijani, capo del Consiglio nazionale di sicurezza dell’Iran. A fare la comunicazione, il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz. Le dichiarazioni sono state rese in mattinata, nel corso di un incontro in ufficio, come riferisce il quotidiano Times of Israel. “Larijani e il comandante dei Basij sono stati eliminati durante la notte”, ha detto Katz, ricordando l’uccisione il 28 febbraio di Ali Khamenei, definito “capo del programma di annientamento”: apparente allusione, questa, a un progetto diretto contro Israele. Il ministro ha parlato dei dirigenti iraniani uccisi come di “membri eliminati dell’asse del male”, che si troverebbero ora “nelle profondità dell’inferno”. (Dire)

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