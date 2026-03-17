Uomo travolto e ucciso da un treno a Milano

la tragedia

Un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere stato investito da un treno dell’Alta velocità nel pomeriggio alla stazione di Milano Rogoredo. La vittima, non ancora identificata, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione del corpo, insieme al personale del 118 e alla polizia di Stato. Il traffico è stato interrotto ai binari 4 e 6 e la circolazione risulta rallentata sulla linea Milano-Bologna e Milano-Pavia-Genova

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