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L’attacco mirato

Iran, ucciso il ministro dell’intelligence Khatib

La conferma dell’esercito israeliano

Pubblicato il: 18/03/2026 – 13:02
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Iran, ucciso il ministro dell’intelligence Khatib

Il portavoce dell’Idf conferma l’uccisione del ministro dell’intelligence iraniano Ismail Khatib in un attacco mirato dell’aviazione israeliana questa notte a Teheran. “Khatib era stato nominato ministro dell’Intelligence dalla Guida Suprema Ali Khamenei nel 2021. Nel suo ruolo, svolgeva un ruolo chiave nel sostenere la repressione interna e le attività terroristiche del regime attraverso la sorveglianza, lo spionaggio e l’esecuzione di operazioni segrete in tutto il mondo, in particolare contro lo Stato di Israele e contro gli stessi cittadini iraniani”, riferisce il comunicato del portavoce.

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