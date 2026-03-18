Iran, ucciso il ministro dell’intelligence Khatib

L’attacco mirato

Il portavoce dell’Idf conferma l’uccisione del ministro dell’intelligence iraniano Ismail Khatib in un attacco mirato dell’aviazione israeliana questa notte a Teheran. “Khatib era stato nominato ministro dell’Intelligence dalla Guida Suprema Ali Khamenei nel 2021. Nel suo ruolo, svolgeva un ruolo chiave nel sostenere la repressione interna e le attività terroristiche del regime attraverso la sorveglianza, lo spionaggio e l’esecuzione di operazioni segrete in tutto il mondo, in particolare contro lo Stato di Israele e contro gli stessi cittadini iraniani”, riferisce il comunicato del portavoce.