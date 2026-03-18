«La presenza di Jovanotti dà grande visibilità alla nostra regione»

l’evento

CATANZARO “Tutto questo è fondamentale per far crescere la Calabria e per proseguire in questo percorso di crescita che stiamo portando avanti con il presidente Roberto Occhiuto e Calabria Straordinaria. Questo evento è tra quelli che danno grande visibilità alla nostra regione. Jovanotti torna in Calabria dopo il Jova Party organizzato sulla spiaggia di Roccella Ionica e in ogni occasione si è dimostrata una persona di grande sensibilità”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese in occasione dell’incontro di Jovanotti con gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in occasione del sopralluogo sull’area di Germaneto che il 22 agosto ospiterà il Jova Summer Party. “Io – ha aggiunto – l’ho conosciuto venti anni fa a Locri in un momento drammatico, ma di grande solidarietà per la Calabria e per la città, quando venne assassinato il vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno. Un momento doloroso per la mia città che poi ho avuto l’onore di guidare per oltre dieci anni. Quella grande sensibilità e partecipazione di persone come Jovanotti ha portato al riscatto, dando supporto ai giovani di Locri in quel momento storico”. Il rettore dell’Umg Giovanni Cuda ha definito la giornata “bella ed emozionante” e “un’occasione per l’università di dialogare con i propri studenti attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni. Un cantante come Lorenzo Cherubini, come Jovanotti, si immergerà nella popolazione dei nostri studenti, li ascolterà e cercherà di rispondere alle loro domande”. Il rettore ha spiegato che l’incontro rappresenta anche un momento di condivisione interna all’ateneo. “Sono veramente molto felice di dare l’opportunità ai nostri studenti e a molti colleghi, che mi hanno fatto tante pressioni per poter essere presenti qui, di avere un cantante, una persona così importante come Lorenzo”. All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che ha parlato di un appuntamento capace di anticipare e accompagnare il grande evento musicale dell’estate. “È un regalo che Jovanotti fa alla città di Catanzaro e ai ragazzi”, ha detto. Fiorita ha sottolineato anche il valore strategico dell’evento per la città. “Per noi – ha detto – è una bella soddisfazione accoglierlo qui nella nostra università, ma anche una responsabilità. Tornerà dopo molto tempo un grande evento e allo stesso tempo lanciamo una sfida molto ambiziosa: realizzare uno spazio nuovo dove si possano organizzare grandi manifestazioni che comincino con questo appuntamento e poi proseguano negli anni”.

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