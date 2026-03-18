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il femminicidio
Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita
La tragedia è avvenuta a Bergamo. L’uomo è stato arrestato
Pubblicato il: 18/03/2026 – 17:29
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Una donna è stata uccisa dal marito a Bergamo in una casa di via Pescaria a Bergamo. La coppia è italiana e l’uomo avrebbe poi tentato, invano, di togliersi la vita. La vittima è stata colpita con diverse coltellate inferte in punti vitali. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia. Ancora da chiarire la dinamica del femminicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Mele. Non risulterebbero dissidi precedenti nella coppia.
Foto Ansa
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