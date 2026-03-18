Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita

il femminicidio

Una donna è stata uccisa dal marito a Bergamo in una casa di via Pescaria a Bergamo. La coppia è italiana e l’uomo avrebbe poi tentato, invano, di togliersi la vita. La vittima è stata colpita con diverse coltellate inferte in punti vitali. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia. Ancora da chiarire la dinamica del femminicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Mele. Non risulterebbero dissidi precedenti nella coppia.

Foto Ansa

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato