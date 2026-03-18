Violenza e minacce ai carabinieri durante un controllo: scatta il Dacur a Lamezia

il provvedimento

CATANZARO Il questore di Catanzaro, su segnalazione della compagnia carabinieri di Lamezia Terme, ha adottato un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici (dacur) nei confronti di un cittadino di Lamezia Terme, ritenuto responsabile di gravi disordini e condotte violente verificatisi nei pressi di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande. L’uomo si è reso autore del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, avendo rivolto espressioni intimidatorie ai militari della Compagnia di Lamezia Terme durante un controllo effettuato mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. A seguito della segnalazione trasmessa alla divisione anticrimine, il questore è intervenuto disponendo, nei confronti del soggetto, il provvedimento di dacur. La misura vieta all’uomo, per la durata di tre anni, l’accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento situati nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato commesso il fatto.

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