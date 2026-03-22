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referendum
Fotografano la scheda all’interno di un seggio: due denunce a Catanzaro
Ad accorgersi del comportamento sospetto sono stati i membri del seggio. I voti sono stati annullati
Pubblicato il: 22/03/2026 – 17:37
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Due persone sono state denunciate a Catanzaro per aver fotografato la scheda all’interno di un seggio allestito per il referendum sulla riforma della giustizia. Ad accorgersi del comportamento sospetto delle due persone sono stati i componenti del seggio elettorale, il cui presidente ha immediatamente segnalato l’episodio ai carabinieri dell’Arma. Arrivati sul posto, hanno effettuato le verifiche del caso e fatto scattare la denuncia. Il voto dei due denunciati è stato annullato. Successivamente le operazioni di voto sono proseguite regolarmente.
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