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Fotografano la scheda all’interno di un seggio: due denunce a Catanzaro

Ad accorgersi del comportamento sospetto sono stati i membri del seggio. I voti sono stati annullati

Pubblicato il: 22/03/2026 – 17:37
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Fotografano la scheda all’interno di un seggio: due denunce a Catanzaro

Due persone sono state denunciate a Catanzaro per aver fotografato la scheda all’interno di un seggio allestito per il referendum sulla riforma della giustizia. Ad accorgersi del comportamento sospetto delle due persone sono stati i componenti del seggio elettorale, il cui presidente ha immediatamente segnalato l’episodio ai carabinieri dell’Arma. Arrivati sul posto, hanno effettuato le verifiche del caso e fatto scattare la denuncia. Il voto dei due denunciati è stato annullato. Successivamente le operazioni di voto sono proseguite regolarmente.

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