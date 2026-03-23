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la tragedia

Dramma nel Cosentino, 15enne trovato morto in casa: aperta un’inchiesta della Procura

Il ragazzo è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione a Paola: gli investigatori cercano di chiarire le cause del gesto

Pubblicato il: 23/03/2026 – 12:15
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Dramma nel Cosentino, 15enne trovato morto in casa: aperta un’inchiesta della Procura

COSENZA La procura della Repubblica di Paola (nel Cosentino) ha aperto un’inchiesta sulla morte di un quindicenne, avvenuta questa mattina nel centro del Tirreno cosentino. Secondo quanto si è appreso, il ragazzino è stato trovato impiccato nella sua abitazione. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sui quali vige uno stretto riserbo trattandosi di una vicenda molto delicata. Gli inquirenti cercheranno di fare chiarezza e di verificare se all’origine del gesto possano esserci state cause scatenanti. La morte del quindicenne ha gettato tutto il Tirreno nello sconforto e nel dolore soprattutto negli ambienti scolastici dove il ragazzo era apprezzato da tutti.

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