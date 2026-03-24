Castrolibero, tre giorni di confronto con “Incontri Letterari”. Si parte con Claudio Petruccioli

l’appuntamento

CASTROLIBERO Dal 25 al 27 marzo l’ex chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Castrolibero, ospiterà la rassegna culturale “Incontri Letterari”, inserita nel progetto “Chi è di scena – Impressioni di Settembre” e curata dal Gruppo Corriere della Calabria.

Un ciclo di appuntamenti dedicati al dialogo tra autori e giornalisti su temi di attualità, politica, società e giustizia, un’occasione di confronto e approfondimento sui cambiamenti che attraversano la società italiana contemporanea. Quattro autori, quattro libri e altrettanti interlocutori del mondo del giornalismo daranno vita a una serie di incontri.

Il programma

La rassegna si aprirà il 25 marzo alle ore 19.00 con Claudio Petruccioli, autore di “Spie vere & carte false”. Un’indagine rigorosa e personale che illumina il passaggio dagli anni di piombo agli anni della trattativa, quando la verità viene sacrificata all’equilibrio del potere e l’oblio diventa una strategia di Stato. Dialoga con l’autore Paride Leporace, editorialista del Corriere della Calabria.

Il 26 marzo sono previsti due incontri: alle 18.30, Attilio Sabato presenterà il libro “Cella 121”, che offre una attenta analisi del potere e delle dinamiche politiche attraverso una vicenda simbolica segnata da manipolazioni, accuse e responsabilità. L’autore dialoga con il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati.

Alle ore 19.00, lo scrittore e saggista Davide Giacalone presenterà “FuturiBile”. Un libro che riflette sulle società contemporanee tra populismi, polarizzazioni e nostalgie del passato e propone una riflessione sul ruolo della responsabilità e della classe dirigente. L’autore dialoga con Paola Militano, direttrice del Corriere della Calabria.

La rassegna si concluderà il 27 marzo, alle ore 19.00, con Giancarla Rondinelli giornalista del Tg1, che presenterà il volume “L’impronta – La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia”. Il testo prova a trasformare un caso emblematico in uno spunto di riflessione. Perché “mai più casi Garlasco” non è uno slogan, ma un obiettivo: restituire ai cittadini una Giustizia capace non solo di decidere, ma di convincere.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’ex Chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Castrolibero. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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