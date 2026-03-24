La Camera di Commercio di Cosenza premia le Imprese Storiche. L’edizione 2026 è un successo – VIDEO

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COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha organizzato e ospitato la ottava edizione del Premio Imprese Storiche, l’evento che esalta i valori storici della cultura d’impresa e celebra tutti i casi e le storie di successo, valorizzando l’impegno, la dedizione, la passione e gli sforzi di chi ha costruito il proprio futuro investendo tutto sul territorio. 53 quelle premiate nel corso dell’ultima edizione, una sala gremitissima ha ospitato imprenditori, lavoratori e familiari. 4, ed è questa la novità dell’edizione 2026, i premi assegnati dalla Camera di Commercio di Cosenza per le imprese rappresentanti dei settori industria, agricoltura, commercio e artigianato.

Il premio Imprese Storiche è rivolto alle imprese attive da almeno 25 anni, se condotte direttamente dal fondatore, oppure da 50 anni se gestite da eredi del fondatore. Dal 2022 è stato istituito il premio Fedeltà al lavoro per premiare i dipendenti più longevi (dedicato ad operai, impiegati, dirigenti ed altre figure aziendali) che abbiano raggiunto un’anzianità di servizio di almeno 25 anni alle dipendenze della stessa impresa: 34 quelli premiati quest’anno.

L’evento rappresenta un appuntamento consolidato non solo per l’ente ma per l’intero territorio: è un premio che celebra la cultura d’impresa ed attesta il valore di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia di Cosenza, nonostante la complessità del tessuto economico di riferimento. Una cerimonia che racconta legami e tradizioni, storie che travalicano il confine degli anni per arrivare ai giorni nostri, ponendo in primo piano l’intera comunità. «Le pmi – ha sottolineato nel corso del suo intervento il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri – sono il cuore pulsante dell’Italia. Imprese e imprenditori resilienti, in sala uomini e donne che rappresentano la seconda, la terza e in alcuni casi addirittura la quarta generazione di aziende che hanno segnato la storia del territorio calabrese».

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