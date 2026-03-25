Calabria Verde, la Regione cerca candidati per l’incarico di direttore generale

dalla cittadella

CATANZARO Con un decreto dirigenziale Regione Calabria ha approvato l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei candidati alla nomina di direttore generale dell’Azienda Calabria Verde, l’azienda in house per la forestazione. L’avviso è stato pubblicato sul Burc, e ricorda che il direttore generale di Azienda Calabria Verde è nominato dal presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore in materia di Forestazione, tenuto conto di questo professional skill: «In ragione delle precipue funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, il Direttore Generale di Azienda Calabria Verde deve essere in possesso di elevata professionalità e documentata competenza in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna. Il direttore generale deve pertanto possedere comprovate competenze culturali e professionali, desumibili da un percorso di studi, formativo e professionale nelle su indicate materie, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza sia nella gestione produttiva del patrimonio boschivo regionale, che riguardo allo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione idrogeologica»”. L’attuale dg di Calabria Verde è Giuseppe Oliva, nominato nel febbraio 2023: agli inizi di marzo – si legge nel decreto – «si è invitato il direttore generale di Azienda Calabria Verde, nelle more dell’assunzione di determinazioni di competenza della Giunta regionale, di assicurare la gestione e la continuità amministrativa dell’Azienda». Le domande dei candidati vanno presentate entro la fine del mese. (c. a.)

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