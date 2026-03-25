Trump torna all’attacco: basta medici cubani in giro per il mondo

il caso politico e diplomatico

ROMA Le brigate mediche cubane tornano al centro di uno scontro politico e diplomatico che coinvolge di sponda anche l’Italia. Da una parte l’Avana rivendica da oltre sessant’anni l’invio di migliaia di medici e operatori sanitari all’estero come una prova di solidarietà verso i Paesi del Sud globale; dall’altra Washington denuncia un sistema coercitivo, definendolo una forma di “lavoro forzato” e perfino di “tratta di esseri umani”. Il programma, nato nei primi anni della rivoluzione, ha portato personale sanitario cubano in decine di Paesi, soprattutto in comunità povere, rurali o scarsamente servite. Negli anni le missioni hanno raggiunto nazioni come Angola, Guatemala e Venezuela, ma anche Paesi ad alto reddito: durante la pandemia da Covid, per esempio, una squadra cubana fu inviata in Italia e circa 400 medici sono ancora presenti in Calabria, dove sono andati a sanare le falle causate dalla scarsità cronica di personale sanitario. Secondo Granma, quotidiano ufficiale del Partito comunista cubano, nel 2024 oltre 20 mila operatori sanitari dell’isola erano attivi in più di 50 Paesi. La metà era in Venezuela, ma molti dopo la caduta di Maduro hanno già lasciato il Paese. Dietro la questione umanitaria, però, c’è anche una dimensione economica decisiva. Gli accordi stipulati con i governi ospitanti prevedono infatti pagamenti consistenti a favore dello Stato cubano per ogni professionista inviato, mentre ai medici spetta solo una quota limitata. Per un’isola stretta dalla crisi economica e dalla scarsità di valuta estera, si tratta di una delle principali fonti di entrate. Ed è proprio su questo punto che si concentra l’offensiva dell’amministrazione Trump sostenuta dal segretario di Stato Marco Rubio. Washington, riporta l’Npr, ha aumentato la pressione sui Paesi che impiegano medici cubani, spingendoli a rivedere o cancellare gli accordi. Tra quelli che stanno progressivamente smantellando o riconsiderando il modello ci sono Guatemala, Guyana, Giamaica, Saint Vincent e Grenadine, Paraguay e Honduras. Nell’agosto 2025 gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato restrizioni sui visti e revoche nei confronti di funzionari governativi di Brasile, Grenada e di alcuni Paesi africani, accusati di collaborare con il sistema delle missioni sanitarie cubane. Di recente è stata anche approvata una legge che consente a Washington di imporre sanzioni ai Paesi che continuano a lavorare con i medici inviati da L’Avana. Secondo William LeoGrande, docente di governo all’American University, diversi governi che hanno interrotto i contratti lo stanno facendo per timore di ritorsioni americane. Le accuse statunitensi trovano eco nelle testimonianze di alcuni ex partecipanti. Leyani Perez Gonzalez, medico cubano inviata in Venezuela nel 2008, ha raccontato all’Npr di aver scelto la missione per ragioni economiche: a Cuba, dice, un medico guadagnava all’epoca circa 20 dollari al mese, troppo poco persino per beni essenziali. All’estero lo stipendio poteva quadruplicare. Ma Gonzalez ha descritto l’esperienza in termini durissimi: condizioni difficili, forte controllo da parte delle autorità cubane e ritiro del passaporto per impedire diserzioni. Oggi vive in Florida, dove si è riqualificata come infermiera specializzata, e definisce quelle missioni “una forma di schiavitù”. La lettura del fenomeno, tuttavia, resta controversa. Stephanie Panichelli-Batalla, docente di sviluppo sostenibile globale all’Università di Warwick, sostiene che il sistema sia “molto più complesso” di quanto sostenga Washington. Da un lato, osserva, Cuba usa i medici come una risorsa economica strategica; dall’altro, i professionisti partono volontariamente e, pur ricevendo compensi modesti rispetto a quanto versato dai Paesi ospitanti, guadagnano molto più di quanto percepirebbero restando sull’isola. Per molti, una missione all’estero significa poter poi ristrutturare casa o migliorare sensibilmente il proprio tenore di vita. Restano però i nodi sui diritti. Un relatore speciale che ha esaminato il sistema per l’Ufficio dell’Alto commissario Onu per i diritti umani ha segnalato criticità legate alle condizioni di vita e di lavoro dei partecipanti, oltre a possibili punizioni nei confronti dei familiari rimasti a Cuba nel caso in cui un medico abbandoni il proprio incarico all’estero.

Il “caso” Calabria

Nel 2022, nel decreto emesso nella sua veste di commissario alla sanità per fronteggiare la grave carenza di medici nelle corsie degli ospedali della regione, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, aveva previsto l’assunzione di un numero massimo di 493 camici bianchi provenienti da Cuba. Una cifra mai raggiunta, perché secondo dati forniti dalla Regione all’AGI, il picco massimo è stato di 403 professionisti provenienti dal paese caraibico. Oggi, nei vari ospedali della Calabria ci sono 320 professionisti cubani. Il numero più alto (116) lavora nell’ambito dell’Asp di Cosenza, che è anche la più grande della regione, poi ci sono i 62 alle dipendenze dell’Asp di Reggio Calabria, i 45 in servizio dell’Asp di Catanzaro, i 39 al lavoro alle dipendenze dell’Asp di Crotone, i 30 che hanno rafforzato gli organici dell’Asp di Vibo Valentia. Ai loro connazionali che hanno rinforzato gli organici delle aziende sanitarie provinciali, vanno ad aggiungersi quelli delle aziende ospedaliere, vale a dire i 20 dell’Annunziata di Cosenza, i 5 dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro e i 3 che lavorano nei reparti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Dei 403 camici bianchi cubani giunti nell’estrema regione peninsulare, alcuni hanno lasciato la sanità pubblica calabrese per trovare impiego in quella privata o per rientrare in patria. “Avevo in animo, in questo 2026, di incrementare la missione dei medici cubani fino a 1.000 camici bianchi caraibici. Nelle ultime settimane, però, anche in ragione di una proficua collaborazione instaurata con il Dipartimento di Stato Usa e con il consolato americano, abbiamo deciso di verificare una strada alternativa per il reclutamento degli ulteriori medici e lo abbiamo fatto attraverso la pubblicazione – avvenuta a metà gennaio – di una manifestazione di interesse che si rivolge a tutti i camici bianchi Ue ed extra Ue che vogliano venire a lavorare in Calabria” ha spiegato Occhiuto nel corso di un incontro avvenuto nello scorso febbraio a Catanzaro, nella sede della Regione, all’ambasciatore Mike Hammer, incaricato d’affari statunitense a Cuba, che era accompagnato da Terrence Flynn, console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. “Quindi, in conclusione, – ha aggiunto Occhiuto – ho detto ad Hammer che i medici stranieri sono assolutamente necessari, ma che la nostra regione è disponibile ad accogliere tutti i medici – comunitari, extracomunitari, cubani non vincolati alla missione già esistente – che in autonomia vogliano venire a lavorare in Calabria, ed è disponibile a dare loro tutto il supporto logistico ed economico che abbiamo già garantito ai medici cubani che da qualche anno vivono da noi”. Occhiuto ha anche detto ad Hammer che i professionisti cubani stanno consentendo di mantenere aperti gli ospedali e i pronto soccorso della Calabria “e sono ancora una necessità per la nostra regione, perché – ha spiegato – la mia priorità assoluta à quella di assicurare il diritto alla cura dei cittadini calabresi che già hanno un sistema sanitario in condizione di grande difficoltà”. (Agi)

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