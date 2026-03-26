A Soverato “10-100-1000 Piazze di Donne per la Pace”

l’iniziativa

SOVERATO «Biblioteca delle Donne e Fidapa di Soverato, unite, con il Patrocinio del comune di Soverato, sabato 28 marzo, porteremo in piazza e per le vie della città il nostro Arazzo per la Pace, per testimoniare la volontà di pace e l’opposizione ad un sistema di potere che vuole convincerci della necessità della guerra». Lo si legge in una nota. «L’iniziativa – prosegue la nota – accoglie la proposta dalla rete “10-100-1000 Piazze di Donne per la Pace” e le finalità della “Carta dell’impegno per un mondo disarmato”. Le associazioni si muovono all’interno di un movimento presente in tutta Italia, fatto di una pratica di relazioni tra donne che tessono, cuciono, ricamano, per rappresentare, realmente e simbolicamente, una possibilità del vivere insieme attraverso una convivenza disarmata, fondata sulla cura, sulla giustizia e sulla responsabilità. La pace non è assenza temporanea di guerra, né ritorno ad un ordine imposto. Non è accordo tra poteri né semplice tregua tra le forze: è un modo diverso di stare al mondo. La guerra non è inevitabile, è la scelta di una politica modellata su una concezione maschilista, che offende e ferisce la nostra umanità. Il nostro pacifismo non è neutro né disincarnato, ma una pratica politica che nasce dal rifiuto attivo della violenza, della sopraffazione, dell’annientamento dell’altro/a. Rifiutare la guerra, ovunque si svolga, significa per noi rifiutare anche le violenze sistemiche contro gli immigrati, le stragi in mare, l’espulsione dei poveri dal campo del vivente. Per questo si ritiene che debba essere fatto ogni sforzo per tenere viva l’umanità anche quando le fratture sembrano irriducibili. Per questo – conclude la nota – le associazioni di Soverato hanno accolto l’invito della rete nazionale “10 100 1000 piazze di donne per la pace” ed hanno realizzato il nostro arazzo che porteremo per le vie di Soverato, in una manifestazione che, in contemporanea, si svolgerà in più di 100 città in tutta Italia. Si chiede a tutti e tutte di partecipare, ritrovandoci il 28 marzo, a Soverato, in Piazza Maria Ausiliatrice alle ore 10.00. L’arazzo, poi, proseguirà il suo cammino verso la manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 20 giugno 2026».

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