Calabrese al Forum di Falerna: «Il turismo esperienziale è al centro della nostra strategia»

l’evento

FALERNA «Il turismo esperienziale è al centro della nostra strategia, perché la Calabria è, prima di tutto, un’esperienza: bella, autentica e significativa. Questo è un momento di confronto con operatori e addetti ai lavori, fondamentale per costruire insieme un modello di turismo che la Regione sta portando avanti sotto la guida del presidente Occhiuto». Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, aprendo i lavori del Forum sul turismo esperienziale a Falerna: un’intera giornata di confronti e tavoli tematici con tutti gli attori del settore del turismo in Calabria.

L’impegno della Regione

Calabrese ha esordito: «Stiamo investendo molto nel settore turistico e abbiamo individuato nel turismo esperienziale un segmento strategico. Sempre più turisti scelgono la Calabria proprio per le esperienze uniche che il territorio è in grado di offrire. Per questo, attraverso il Dipartimento Turismo, abbiamo coinvolto anche altri dipartimenti, come Ambiente e Agricoltura, in collaborazione con gli assessori Montuoro e Gallo. L’obiettivo è confrontarci con chi opera concretamente sul territorio e continuare a costruire insieme un percorso di crescita. Oggi la Calabria – ha evidenziato Calabrese – è diventata una meta turistica sempre più ambita. Tuttavia, è fondamentale migliorare costantemente la qualità dell’offerta e dei servizi in tutta la regione. Questo è il nostro impegno: sviluppare un modello turistico solido e sostenibile, capace anche di generare nuova occupazione e offrire opportunità ai giovani. Nel corso della giornata presenteremo anche il nuovo sito “Calabria Straordinaria” e continueremo a puntare sui collegamenti con la regione, grazie all’attivazione di nuove rotte aeree. Stiamo vivendo un momento positivo per il turismo, come dimostra anche la partecipazione e l’interesse registrati in eventi come quello di oggi».

La sinergia

Un elemento fondamentale per Calabrese è il lavoro di squadra vista la presenza al Forum di diversi assessore. «Una parola, sinergia. Fare rete – ha sostenuto l’assessore regionale al Turismo – significa mettere a sistema competenze e risorse per rafforzare il progetto turistico della Calabria: il presidente Occhiuto con il suo indirizzo guida questo percorso. Senza collaborazione e confronto non è possibile costruire un modello efficace. Per questo lavoriamo in modo integrato, come dimostrano anche iniziative condivise: ad esempio, la partecipazione al Vinitaly di Verona insieme al Dipartimento Agricoltura, dove promuoviamo la Calabria anche dal punto di vista turistico in una delle fiere più importanti d’Italia».

L’occupazione

Un altro tema centrale è il lavoro. Nel pomeriggio verranno presentati alcuni avvisi pubblici legati al turismo, tra cui il nuovo bando “Intur”, che prosegue l’esperienza del precedente “Kairos”. «Si tratta – ha specificato Calabrese – di strumenti che incentivano l’occupazione e la formazione, anche per i lavoratori stagionali del settore turistico. Saranno inoltre illustrati altri bandi, come “Fusese”, che sostengono l’autoimprenditorialità, con particolare attenzione a chi intende avviare attività nel comparto turistico. Siamo convinti che il turismo rappresenti una grande opportunità per il futuro della Calabria, soprattutto dal punto di vista occupazionale e per i giovani».

Il portale “Calabria Straordinaria”

Al Forum di Falerna sarà poi presentato il portale “Calabria Straordinaria”, recentemente presentato anche a Berlino, un portale che – ha spiegato ancora Calabrese – «rappresenta un’importante innovazione. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, diventa una piattaforma interattiva capace di fornire informazioni in tempo reale e accompagnare il turista nella scoperta del territorio. Infine, a partire da metà aprile, saranno attivi nuovi punti informativi negli aeroporti calabresi, per offrire ai visitatori un orientamento immediato e suggerire le migliori esperienze da vivere in Calabria fin dal loro arrivo». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato