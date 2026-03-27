Dal ‘10 passi’ al post serale: la strategia social di Cannizzaro per la corsa a sindaco di Reggio – VIDEO

Verso il voto

REGGIO CALABRIA L’annuncio arriva di sera, su Instagram. È un dettaglio solo in apparenza, perché in realtà dice molto più della candidatura stessa di Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco per il centrodestra. La scelta del social, innanzitutto, non è neutra. Instagram non è il luogo del confronto politico tradizionale, ma quello della costruzione dell’immagine: è visivo, immediato, personale. Qui il candidato non si limita a comunicare una decisione, ma costruisce una narrazione di sé, controllando tono, linguaggio e percezione. L’annuncio diventa così parte di un racconto più ampio, non un atto isolato. Anche il timing è significativo. La sera è il momento in cui il pubblico è più presente e più ricettivo, ma soprattutto è quello in cui la comunicazione si fa meno frammentata e più immersiva. Pubblicare in quella fascia significa aumentare l’impatto e ridurre il rumore: il messaggio resta più a lungo, circola di più, viene commentato in un contesto meno “istituzionale” e più emotivo. In questo schema, la politica si adatta alle logiche della piattaforma. Non c’è spazio per ambiguità o passaggi intermedi: il messaggio deve essere chiaro, diretto, riconoscibile. Ed è esattamente quello che accade. L’ufficializzazione della candidatura non viene mediata da conferenze stampa o dichiarazioni ai giornali, ma arriva già confezionata, pronta per essere condivisa, commentata, rilanciata.

Non potevo dirlo prima, ma i tempi adesso sono maturi

Ma c’è un passaggio, nel video, che rafforza ulteriormente questa lettura: «Non potevo dirlo prima, ma i tempi adesso sono maturi». Cannizzaro sottolinea di non aver potuto annunciare prima la sua scelta, lasciando intendere che la decisione fosse già maturata ma vincolata a tempi politici precisi. È un elemento chiave, perché conferma che l’annuncio social non coincide con il momento della decisione, ma con quello ritenuto più opportuno per renderla pubblica.

Il cambio di paradigma

È un cambio di paradigma evidente. Tradizionalmente, l’annuncio di una candidatura era anche un momento di confronto: domande, retroscena, interpretazioni. Qui, invece, tutto avviene in un ambiente controllato. Chi annuncia decide quando parlare, come farlo e soprattutto cosa lasciare fuori. Il risultato è una comunicazione più “chiusa”, ma anche più efficace nel breve periodo. Per Cannizzaro questo passaggio è coerente con il percorso politico che ha costruito. La candidatura era già presente nel dibattito, già discussa nei livelli interni di Forza Italia e nei rapporti con i vertici, da Antonio Tajani a Roberto Occhiuto. Proprio per questo, l’annuncio non ha bisogno di aprire una fase: serve piuttosto a renderla visibile e a darle una forma definitiva.

Una candidatura preparata da tempo

La candidatura di Cannizzaro non è una sorpresa estemporanea: la sua disponibilità a scendere in campo per guidare il centrodestra a Reggio era già emersa nei mesi successivi alla vittoria della coalizione alle elezioni regionali in Calabria del 2025, quando, nei dibattiti interni alla coalizione, era stato indicato come uno dei possibili candidati sindaco da mettere in campo grazie al peso politico e alla visibilità acquisita a livello regionale e nazionale. Deputato di Forza Italia e figura ormai centrale negli equilibri del partito in Calabria, Cannizzaro rappresenta, infatti, uno dei principali riferimenti del centrodestra nell’area dello Stretto. Nato politicamente negli enti locali, ha costruito il proprio percorso passando dall’amministrazione territoriale alla dimensione regionale, fino all’approdo in Parlamento, dove è stato eletto per la prima volta nel 2018 e poi riconfermato nel 2022. Nel tempo ha rafforzato il proprio peso interno al partito, entrando nei vertici parlamentari e assumendo la guida regionale di Forza Italia, ruolo che lo ha portato a gestire direttamente strategie, alleanze e dinamiche politiche sul territorio calabrese. Quanto alla strategia comunicativa e programmatica, questa era stata ulteriormente chiarita il 14 febbraio scorso, giorno in cui Cannizzaro ha presentato il programma elettorale del centrodestra per Reggio noto come “10 passi per Reggio”, una piattaforma articolata in dieci punti strategici per servizi, infrastrutture, mobilità urbana e visione di sviluppo per la città. Poi l’appoggio degli alleati che hanno affidato ad un comunicato stampa la decisione: la scelta del candidato è di Forza Italia, allontanando così ogni dubbio su possibili altre candidature sostenute da altre forze politiche. Ma è stato lungo il tempo che ha aspettato Cannizzaro per annunciare il suo sì, e da quanto si apprende fino all’ultimo c’è stato il tentativo di far candidare la cugina Giusi Princi, eurodeputata.

Il ruolo del social nella politica contemporanea

Il social, quindi, diventa il luogo della certificazione. Ma è anche uno strumento di posizionamento. Parlare direttamente agli elettori significa saltare i filtri, ma anche assumersi il controllo pieno della propria immagine pubblica. Non è un caso che questo tipo di comunicazione venga sempre più utilizzato anche nelle dinamiche locali: è il segno di una politica che si “nazionalizza” nei linguaggi e nelle strategie. E mentre gli altri fronti si muovono con modalità diverse — il centrosinistra con le primarie che hanno portato a Mimmo Battaglia del Pd e già sindaco facente funzioni, l’area civica tra candidature come quella di Saverio Pazzano con La Strada e tentativi di aggregazione come quelli che coinvolgono figure come Eduardo Lamberti Castronuovo e Anna Nucera — la scelta comunicativa di Cannizzaro segna una differenza precisa: non tanto nei contenuti, quanto nel controllo del racconto. In fondo, è questo il punto politico dell’annuncio. Non il fatto che sia arrivato, ma il modo in cui è stato costruito. Perché oggi una candidatura non esiste davvero finché non viene raccontata. E su Instagram, ieri sera, Cannizzaro non ha solo annunciato: ha definito il perimetro dentro cui vuole essere percepito.